La réponse nous est venue de NVIDIA elle-même. La firme américaine n'a pas pour habitude de commenter les rumeurs, mais sans doute a-t-elle estimé que celle-ci lui était particulièrement préjudiciable. À nos confrères de Wccftech, parmi les premiers à avoir relayé la première information, NVIDIA a donc fait parvenir un démenti on ne peut plus clair.

« GeForce RTX 50 series Founders Editions continue to be in production. They are limited edition products so, from time to time, go out of stock on our website and return when back in stock ».

En d'autres termes, NVIDIA confirme que les Founders Edition – sans spécifier de modèle en particulier – sont toujours en production. En revanche, NVIDIA insiste sur un point que tout le monde a en tête : il est question de produits en édition limitée et qui, de temps à autre, sont en rupture de stock. NVIDIA précise donc que les cartes reviendront sur son site sitôt qu'elles seront de retour en stock.

Une chose est cependant certaine, les Founders Edition ne vont pas durer éternellement et on se doute bien que si NVIDIA répond à une rumeur – encore une fois, c'est réellement exceptionnel – c'est sans aucun doute qu'elle y trouve un intérêt… comme celui d'instiller la peur du manque chez certains ?