Moins d'un an après le lancement des modèles Founders Edition des GeForce RTX 5080 et RTX 5090, NVIDIA aurait-elle décidé d'en arrêter la production ?
Lancées en janvier 2025, les GeForce RTX 5080 et RTX 5090 Founders Edition sont ce que l'on peut appeler les fer-de-lance de la nouvelle génération Blackwell de cartes graphiques signées NVIDIA. Depuis quelques jours, une rumeur évoque leur possible fin de production. Qu'en est-il vraiment ?
Disparition progressive des cartes Founders Edition ?
À peine neuf mois après leur mise sur le marché, les GeForce RTX 5080 et RTX 5090 Founders Edition pourraient-elles déjà appartenir au passé ? NVIDIA aurait-elle décidé d'en interrompre la production pour laisser la place aux modèles de ses partenaires ?
La rumeur n'est bien sûr pas née toute seule et provient de plusieurs observateurs qui ont remarqué la disparition desdits modèles sur certaines boutiques officielles de NVIDIA. Ainsi, sur les sites américains et britanniques, les deux modèles de Founders Edition ne sont bel et bien plus visibles. Sur les sites allemands et français, ce n'est pas aussi radical puisque la GeForce RTX 5080 Founders Edition est encore présente, mais plus la RTX 5090.
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les RTX 5080 et 5090 FE ont disparu. ©VideoCardz
En toute logique, si NVIDIA ne propose plus ces cartes sur son site Internet, on peut effectivement supposer que la fin de production est plus que proche. Cela dit, on pouvait tout de même douter de la chose alors que NVIDIA a récemment déployé le système de réservation introduit dès février 2025 aux États-Unis, à d'autres pays… comme l'Allemagne et la France. Un système qui ne concerne que la GeForce RTX 5090 Founders Edition.
Pourquoi déployer un tel système, s'embêter à mettre en place ce genre de logistiques pour un produit en fin de vie dont la production allait être arrêtée seulement quelques semaines plus tard ?
Seule la GeForce RTX 5090 FE a disparu en Allemagne et en France. ©VideoCardz
Une simple rupture de stock selon NVIDIA
La réponse nous est venue de NVIDIA elle-même. La firme américaine n'a pas pour habitude de commenter les rumeurs, mais sans doute a-t-elle estimé que celle-ci lui était particulièrement préjudiciable. À nos confrères de Wccftech, parmi les premiers à avoir relayé la première information, NVIDIA a donc fait parvenir un démenti on ne peut plus clair.
« GeForce RTX 50 series Founders Editions continue to be in production. They are limited edition products so, from time to time, go out of stock on our website and return when back in stock ».
En d'autres termes, NVIDIA confirme que les Founders Edition – sans spécifier de modèle en particulier – sont toujours en production. En revanche, NVIDIA insiste sur un point que tout le monde a en tête : il est question de produits en édition limitée et qui, de temps à autre, sont en rupture de stock. NVIDIA précise donc que les cartes reviendront sur son site sitôt qu'elles seront de retour en stock.
Une chose est cependant certaine, les Founders Edition ne vont pas durer éternellement et on se doute bien que si NVIDIA répond à une rumeur – encore une fois, c'est réellement exceptionnel – c'est sans aucun doute qu'elle y trouve un intérêt… comme celui d'instiller la peur du manque chez certains ?