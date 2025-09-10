Compte tenu des habitudes de NVIDIA en la matière, il n'a pas fallu attendre bien longtemps après la sortie des premières cartes GeForce RTX série 50 pour que certains se posent la question des versions « SUPER ».

Ces hypothétiques modèles ont même fait l'objet de rumeurs dès le début de cette année avec des éléments qui ont commencé à être solides à compter d'avril. Il était alors principalement question d'une augmentation de la quantité de mémoire vidéo associée aux GPU. On parlait par exemple d'aboutir à une RTX 5080 SUPER à 24 Go et une RTX 5070 SUPER à 18 Go.

Pour ce faire, NVIDIA aurait décidé d'abandonner les puces de 2 Go de GDDR7 pour les remplacer par des modèles de 3 Go récemment mises en avant par la firme sud-coréenne Samsung. Ces premières informations ont été confirmées quelques semaines plus tard par une autre source… laquelle insistait sur la présence de GPU quasi-identiques aux versions « non-SUPER ».

En revanche, cette seconde source précisait que les fréquences seraient revues à la hausse avec, à la clé, une augmentation sensible du TDP de ces futures cartes… à propos desquelles aucune date sérieuse n'était avancée.