Un temps évoquées pour la fin de cette année 2025, les hypothétiques cartes graphiques GeForce RTX série 50 SUPER ne devrait pas être présentées avant le CES 2026 de Las Vegas, au mieux.
Vous hésitiez à vous offrir une carte graphique GeForce RTX série 50 à la rentrée à cause de l'arrivée « prochaine » des modèles SUPER ? Eh bien, n'hésitez plus, il ne devrait pas y avoir de nouveautés du côté de NVIDIA avant plus ou moins six mois.
Une large augmentation de la mémoire vidéo ?
Compte tenu des habitudes de NVIDIA en la matière, il n'a pas fallu attendre bien longtemps après la sortie des premières cartes GeForce RTX série 50 pour que certains se posent la question des versions « SUPER ».
Ces hypothétiques modèles ont même fait l'objet de rumeurs dès le début de cette année avec des éléments qui ont commencé à être solides à compter d'avril. Il était alors principalement question d'une augmentation de la quantité de mémoire vidéo associée aux GPU. On parlait par exemple d'aboutir à une RTX 5080 SUPER à 24 Go et une RTX 5070 SUPER à 18 Go.
Pour ce faire, NVIDIA aurait décidé d'abandonner les puces de 2 Go de GDDR7 pour les remplacer par des modèles de 3 Go récemment mises en avant par la firme sud-coréenne Samsung. Ces premières informations ont été confirmées quelques semaines plus tard par une autre source… laquelle insistait sur la présence de GPU quasi-identiques aux versions « non-SUPER ».
En revanche, cette seconde source précisait que les fréquences seraient revues à la hausse avec, à la clé, une augmentation sensible du TDP de ces futures cartes… à propos desquelles aucune date sérieuse n'était avancée.
Pas de modèle SUPER avant l'année prochaine
Des rumeurs moins sérieuses laissaient toutefois entendre que les premiers modèles de GeForce RTX 50 SUPER pourraient débouler dès le mois de novembre, notamment pour la RTX 5080 SUPER.
Une information que nous n'avions alors pas relayée, les sources n'étant à notre avis pas suffisamment fiables. Aujourd'hui, un informateur plus reconnu semble d'ailleurs savoir qu'il n'en sera rien. Sur X.com, Hongxing2020 s'amuse même à parler de « delay » pour les RTX série 50. Difficile d'être « en retard » quand il n'a pas été question de la moindre annonce officielle.
En tout état de cause, il semble toutefois bien plus crédible de voir les GeForce RTX série 50 SUPER débouler en début d'année prochaine avec une présentation en bonne et due forme des premiers modèles au cours du CES 2026 de Las Vegas (du 6 au 9 janvier prochains) : le salon du Nevada est toujours très prisé pour ce genre d'annonce, avec keynotes des principaux responsables à la clé.