Monstre de puissance, le Ryzen AI MAX+ 395 est proposé à un tarif pour le moins dissuasif, mais AMD prépare le lancement de deux petits frères.
Avec ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 unités de calcul GPU RDNA 3.5, le Ryzen AI MAX+ 395 est un processeur qui a fait rêver bien des joueurs. Hélas, son prix le rend difficilement compatible avec le budget de l'utilisateur moyen, mais des versions « castrées » sont sur le point de débarquer.
Un Ryzen AI MAX+ 388 taillé pour le jeu vidéo ?
Deux nouvelles références de la gamme Strix Halo sont donc sur le point de débouler même si, pour l'heure, AMD ne communique pas officiellement. Ce sont des fuites répérées chez PassMark qui mettent plus que la puce à l'oreille.
La base de données de l'outil de mesure PassMark permet effectivement de découvrir un processeur Ryzen AI MAX+ 388 qu'AMD n'a pas encore pris la peine de nous annoncer. La puce y signe un score plus qu'honorable, mais ce sont surtout les spécifications techniques qui nous intéressent.
Le Ryzen AI MAX+ 388 serait ainsi doté de « seulement » 8 cœurs CPU Zen 5, soit la moitié du Ryzen AI MAX+ 395, mais encore un total largement suffisant pour la majorité des usagers : c'est le même total que sur le Ryzen 7 9800X3D par exemple et donc parfait pour le jeu vidéo par exemple.
Du côté de la solution graphique, les choses sont cette fois identiques. L'iGPU est ainsi toujours nommée Radeon 8060S et dispose toujours de ses 40 unités de calcul GPU RDNA 3.5. Ce serait d'ailleurs la justification du petit « + » dans le nom de puces très à l'aise sur le jeu vidéo.
Une gamme Strix Halo de cinq puces
Des modifications techniques qui certes auront un impact sur la puissance de ce Ryzen AI MAX+ 388, mais sans doute pas autant que sur son coût : c'est en tout cas l'espoir que l'on entretient.
Moins à son aise sur l'intelligence artificielle que le Ryzen AI MAX+ 395, il pourrait être intégré à des solutions d'un autre type et accompagné de moins de mémoire vive : les machines dotées de Ryzen AI MAX+ 395 sont souvent proposées avec 128 Go alors que sur le 388, on pourrait voir du 64 Go.
Notons aussi qu'à côté de ce Ryzen AI MAX+ 388, AMD aurait toute une série de puces pour compléter la gamme Strix Halo. La fuite provient cette fois SixUnited et, relayée par VideoCardz, elle ne fait guère de doute sur les intentions d'AMD : l'élargissement d'une gamme prometteuse. Reste à savoir quand.
Le Ryzen AI MAX+ 392 constituerait ainsi une sorte d'intermédiaire entre le 395 et le 388 avec ses 12 cœurs CPU et son iGPU Radeon 8060S. En revanche, les Ryzen AI MAX+ 390 et 385 ne seraient dotés que d'un Radeon 8050S lequel ne disposerait « que » de 32 unités de calcul RDNA 3.5.