Deux nouvelles références de la gamme Strix Halo sont donc sur le point de débouler même si, pour l'heure, AMD ne communique pas officiellement. Ce sont des fuites répérées chez PassMark qui mettent plus que la puce à l'oreille.

La base de données de l'outil de mesure PassMark permet effectivement de découvrir un processeur Ryzen AI MAX+ 388 qu'AMD n'a pas encore pris la peine de nous annoncer. La puce y signe un score plus qu'honorable, mais ce sont surtout les spécifications techniques qui nous intéressent.