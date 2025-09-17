Avec la sortie de cette puce, AMD peut s'enorgueillir de proposer une nouvelle solution AM4 neuf ans après le lancement de la plateforme. Nous ne sommes clairement plus très loin d'un record de longévité, même s'il faut reconnaître que la plateforme AM5 a logiquement davantage les faveurs d'AMD aujourd'hui.

Le Ryzen 5 5600F est à rapprocher du Ryzen 5 5600 dont il reprend les principales caractéristiques comme le nombre de cœurs (6) et de threads (12) ainsi que le cache combiné (3 Mo de L2 + 32 Mo de L3) ou le TDP (65 watts). En revanche, pour justifier la sortie d'une nouvelle puce, AMD a appliqué une réduction des fréquences de fonctionnement : on passe de 3,5 GHz/4,4 GHz en base/boost sur le Ryzen 5 5600 à 3 GHz/4 GHz sur le Ryzen 5 5600F.

Pour le reste, la puce est identique et la lettre « F » est très certainement là pour distinguer cette puce de la grande sœur disponible depuis déjà plusieurs mois. Reconnaissons cependant qu'AMD n'a pas été des plus inspirées pour aider les potentiels clients à s'y retrouver… déjà que les références sont trop nombreuses !