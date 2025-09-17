Impossible de ne pas saluer la longévité de la plateforme AM4 d'AMD même si cette dernière surprend avec le nom du petit dernier de la gamme.
Chez Intel, cela fait longtemps que les références de nos processeurs sont affublées d'une lettre « F » finale pour insister sur l'absence de toute solution graphique intégrée. AMD lui a emboîté le pas avec ses Ryzen 7000, mais on se demande pourquoi la marque ajoute ce « F » sur son nouveau processeur AM4… une gamme qui, de toute façon, n'intègre aucune solution graphique ?!
Pas d'iGPU : comme sur toute la gamme !
En effet, en lançant la gamme Ryzen 7000 de processeurs Zen 5, AMD signait une petite nouveauté, pas mal attendue : l'intégration d'une solution graphique à tous ses modèles, et ce, peu importe le segment de marché concerné.
Certes, celle que l'on appelle iGPU n'est pas utile à tout le monde, mais le fait est que, dans le pire des cas, une telle solution peut dépanner. À côté donc de ces personnes qui pourraient en avoir besoin pour vérifier que tel souci ne vient pas de la carte graphique, il y a tout ceux qui, justement, se contentent très bien des performances d'une solution graphique intégrée.
En procédant de la sorte, AMD s'est sentie obligée de faire comme Intel et de rajouter la lettre « F » aux références qui n'intègrent pas cet iGPU de sorte qu'elles soient aisément identifiables. D'ailleurs même le tout dernier processeur AM4 lancé par AMD – le très récent Ryzen 5 5600F – est ainsi affublé.
Là où lest choses deviennent amusantes, c'est que justement, aucun processeur Ryzen 5000 n'avait de solution graphique intégrée et, à l'époque du lancement de cette gamme, c'était la présence de cet iGPU qui impliquait d'ajouter une lettre – en l'occurrence le – « G » – pour distinguer les rares puces concernées.
Le même que le 5600, avec de moindres fréquences
Lancé en toute discrétion par AMD, le Ryzen 5 5600F est donc bien un modèle pour plateforme AM4. Un processeur en architecture Zen 3… c'est que nous ne sommes pas loin de faire de l'archéologie !
Avec la sortie de cette puce, AMD peut s'enorgueillir de proposer une nouvelle solution AM4 neuf ans après le lancement de la plateforme. Nous ne sommes clairement plus très loin d'un record de longévité, même s'il faut reconnaître que la plateforme AM5 a logiquement davantage les faveurs d'AMD aujourd'hui.
Le Ryzen 5 5600F est à rapprocher du Ryzen 5 5600 dont il reprend les principales caractéristiques comme le nombre de cœurs (6) et de threads (12) ainsi que le cache combiné (3 Mo de L2 + 32 Mo de L3) ou le TDP (65 watts). En revanche, pour justifier la sortie d'une nouvelle puce, AMD a appliqué une réduction des fréquences de fonctionnement : on passe de 3,5 GHz/4,4 GHz en base/boost sur le Ryzen 5 5600 à 3 GHz/4 GHz sur le Ryzen 5 5600F.
Pour le reste, la puce est identique et la lettre « F » est très certainement là pour distinguer cette puce de la grande sœur disponible depuis déjà plusieurs mois. Reconnaissons cependant qu'AMD n'a pas été des plus inspirées pour aider les potentiels clients à s'y retrouver… déjà que les références sont trop nombreuses !