En juillet dernier, la marque Minisforum marchait dans les pas de certains de ses concurrents en annonçant un mini-PC à base de processeur Ryzen AI MAX+ 395, la puce la plus en vue d'AMD à l'heure actuelle.

Pourtant, ce mini-PC d'apparence classique n'était que l'une des intégrations possibles du fameux processeur par Minisforum La firme travaille à un autre projet qui, au moins sur le papier, semble tout à la fois bien plus original et bien plus ambitieux, le MS-S1 MAX. Un projet que la firme a évoqué de manière très sommaire à la fin du mois d'août.

Si l'annonce en question confirmait l'intégration du Ryzen AI MAX+ 395, la présence d'une alimentation de 320 watts et la prise en charge de la toute nouvelle norme USB, l'USB4 V2 pour des débits de 80 Gbps, beaucoup de questions se posaient encore.