Après une annonce pour le moins sommaire, Minisforum entre dans les détails du MS-S1 MAX, un mini-PC sur base AMD Strix Halo qui paraît redoutable.
Objets de toutes les convoitises, les processeurs Strix Halo d'AMD sont au cœur de mini-PC plus puissants et plus polyvalents les uns que les autres. Le MS-S1 MAX signé Minisforum en est l'un des représentants les plus prometteurs et son constructeur veut aujourd'hui enfoncer le clou.
Une alimentation de 320 watts… intégrée
En juillet dernier, la marque Minisforum marchait dans les pas de certains de ses concurrents en annonçant un mini-PC à base de processeur Ryzen AI MAX+ 395, la puce la plus en vue d'AMD à l'heure actuelle.
Pourtant, ce mini-PC d'apparence classique n'était que l'une des intégrations possibles du fameux processeur par Minisforum La firme travaille à un autre projet qui, au moins sur le papier, semble tout à la fois bien plus original et bien plus ambitieux, le MS-S1 MAX. Un projet que la firme a évoqué de manière très sommaire à la fin du mois d'août.
Si l'annonce en question confirmait l'intégration du Ryzen AI MAX+ 395, la présence d'une alimentation de 320 watts et la prise en charge de la toute nouvelle norme USB, l'USB4 V2 pour des débits de 80 Gbps, beaucoup de questions se posaient encore.
Aujourd'hui, Minisforum entre davantage dans les détails à la faveur de la mise en place d'une page officielle plus complète sur son site Internet. Une page qui propose également plusieurs clichés du mini-PC.
De 110 à 160 watts de TDP max
Bien sûr, la présence du Ryzen AI MAX+ 395 est confirmée de même que la possibilité de l'avoir avec un TDP jusqu'à 160 watts ce qui nous semble devoir être une première. Intéressant, pour faire tourner la bête, Minisforum se repose sur une alimentation 320 watts… interne. Tous les goûts sont dans la nature, mais à Clubic, nous aimons ne pas avoir un gros bloc d'alimentation à côté du PC.
Minisforum illustre le système de refroidissement mis en place sur le MS-S1 MAX. ©Minisforum
Ensuite, Minisforum revient sur la conception d'un boîtier en aluminium au sein duquel un dissipateur entièrement en cuivre associé à 6 caloducs ont été placés pour assurer le refroidissement de la puce. Deux ventilateurs de type blower ont également été intégrés pour évacuer l'air chaud alors que la marque donne des précisions sur le niveau de bruit du PC en fonction du TDP.
Des informations qu'il ne faudra évidemment vérifier, mais Minisforum paraît faire preuve d'honnêteté en ne masquant pas un fort niveau de nuisances (48 dB) en charge maximale à 160 watts (mode performance). Deux autres modes, équilibré (130 watts max) et silence (110 watts max) sont aussi disponibles.
Enfin, toujours selon la page produit du site officiel, le MS-S1 MAX sera vendu avec 128 Go de mémoire vive LPDDR5X-8000 et proposera bien de l'USB4 V2 : 2 ports seront ainsi à 80 Gbps, 1 USB4 à 40 GBps, 2 USB3.2 (10 GBps), 2 USB 2.0, 1 HDMI 2.1, 1 combo audio jack 3,5 mm et pas moins de 2 connecteurs réseau RJ45 10 GbE viendront compléter une machine décédiement très intéressante.
Si Minisforum termine sa présentation en évoquant la présence de deux ports M.2 2280 (PCIe Gen 4 x4) et d'un port PCIe x16 (toutefois câblé en PCIe Gen 4 x4), la marque ne donne aucune précision quant à la date de sortie ou au prix (sans doute salé) de son produit.