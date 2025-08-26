Sur Clubic, si vous suivez un tant soit peu l'actualité des processeurs et des cartes graphiques, vous n'avez pas pu passer à côté des (trop ?) nombreuses actualités autour du Ryzen AI Max+ 395 d'AMD.

Figure de proue de la gamme Strix Halo, ce processeur est sur le papier le rêve de nombreux joueurs qui aimeraient simplifier leur configuration et, pourquoi pas, se passer de carte graphique sans pour autant négliger les performances. Un processeur capable d'associer les fonctions de CPU et de GPU sans que les jeux ne rament, AMD s'en rapproche de plus en plus avec ses APU.

Grâce à ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 unités de calcul GPU RDNA 3.5, le Ryzen AI Max+ 395 semble devoir être une petite révolution. Pour s'en assurer, il faudra toutefois attendre de solides tests de ces machines, peut-être du MS-S1 Max signé Minisforum ? La marque n'a pas encore dévoilé beaucoup de choses puisque la seule annonce vient d'une fuite relayée par VideoCardz.