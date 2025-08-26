Ryzen AI Max+ 395 et USB4 V2 sont au cœur d'un petit PC en provenance d'un des spécialistes du genre, Minisforum, pour plus de pêche et plus de débit.
Voilà maintenant plusieurs mois que nous évoquons la sortie prochaine des mini-PC à base de Ryzen AI Max+ 395, la nouvelle puce ultra-prometteuse signée AMD. Alors que la disponibilité tarde à se matérialiser, Minisforum se joint à la bataille… pour une sortie réellement prochaine ?
Inévitable Ryzen AI Max+ 395
Sur Clubic, si vous suivez un tant soit peu l'actualité des processeurs et des cartes graphiques, vous n'avez pas pu passer à côté des (trop ?) nombreuses actualités autour du Ryzen AI Max+ 395 d'AMD.
Figure de proue de la gamme Strix Halo, ce processeur est sur le papier le rêve de nombreux joueurs qui aimeraient simplifier leur configuration et, pourquoi pas, se passer de carte graphique sans pour autant négliger les performances. Un processeur capable d'associer les fonctions de CPU et de GPU sans que les jeux ne rament, AMD s'en rapproche de plus en plus avec ses APU.
Grâce à ses 16 cœurs CPU Zen 5 et ses 40 unités de calcul GPU RDNA 3.5, le Ryzen AI Max+ 395 semble devoir être une petite révolution. Pour s'en assurer, il faudra toutefois attendre de solides tests de ces machines, peut-être du MS-S1 Max signé Minisforum ? La marque n'a pas encore dévoilé beaucoup de choses puisque la seule annonce vient d'une fuite relayée par VideoCardz.
Alimentation 320 watts et USB4 V2
Une fuite qui met donc l'accent sur la puce et son TDP maximum de 160 watts, mais « oublie » hélas, d'évoquer des points aussi importants que le sous-système mémoire ou la question du stockage.
En revanche, des éléments très intéressants sont déjà évoqués. Minisforum a effectivement mis le paquet sur l'alimentation qui devrait être un bloc (intégré ?) de 320 watts. Le contrôleur réseau n'est pas moins intéressant avec ses deux ports 10 GbE intégrés, mais c'est surtout du côté de l'USB que la marque se distingue de toutes ses concurrentes.
Minisforum a effectivement les yeux tournés vers l'avenir avec la présence, en face avant de la machine, de deux ports USB-C à la norme USB4 V2, excusez du peu ! Si vous n'êtes pas encore familiers de cette récente norme, sachez simplement qu'elle autorise des débits jusqu'à 80 Gbps ! Plus anecdotique, mais toujours très pratique, un port USB-A 2.0 complète la façade.
Hélas, nous n'avons pas de précision sur les ports disponibles à l'arrière de la machine pas plus que la fuite ne donne d'idée du prix de la machine (sans doute très élevé, plus de 2 000 euros ?) ou de sa date de lancement. Patience…