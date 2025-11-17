D'emblée, Sandisk clairement la couleur au travers d'un communiqué de presse qui y va fort côté superlatifs : « la plus petite clé USB-C de 1 To au monde », voilà qui a le mérite d'être clair.

Si nous n'avons pas la prétention d'être en mesure de vérifier les dires de Sandisk, les photos semblent parler d'elles-mêmes et cette Extreme Fit nouvelle version paraît diablement compacte. Sur la fiche produit disponible sur le site officiel de la marque, on peut noter les dimensions suivantes : 18,54 millimètres de long pour 13,72 mm de large et 16 mm d'épaisseur. En effet, c'est on ne peut plus compact et les photos de la clé insérée dans un portable sont éloquentes.