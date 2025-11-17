Des dimensions riquiqui, mais un espace de stockage important et des performances remarquables. Voilà le tableau dépeint par Sandisk à propos de sa nouvelle Extreme Fit 1 To.
Sandisk est une entreprise célèbre pour toutes ses solutions liées de près ou de loin au stockage des données. Depuis peu, elle s'est séparée de Western Digital dont elle a d'ailleurs repris la division SSD… mais nous parlons encore plus petit, encore plus compact aujourd'hui avec cette nouvelle clé USB-C.
Caractéristiques de haut niveau
D'emblée, Sandisk clairement la couleur au travers d'un communiqué de presse qui y va fort côté superlatifs : « la plus petite clé USB-C de 1 To au monde », voilà qui a le mérite d'être clair.
Si nous n'avons pas la prétention d'être en mesure de vérifier les dires de Sandisk, les photos semblent parler d'elles-mêmes et cette Extreme Fit nouvelle version paraît diablement compacte. Sur la fiche produit disponible sur le site officiel de la marque, on peut noter les dimensions suivantes : 18,54 millimètres de long pour 13,72 mm de large et 16 mm d'épaisseur. En effet, c'est on ne peut plus compact et les photos de la clé insérée dans un portable sont éloquentes.
Sandisk précise que ces dimensions sont identiques peu importe la capacité de la clé et il en va d'ailleurs de même pour le poids (3 grammes). Des capacités qui vont de 64 Go pour le modèle le plus accessible jusqu'à 1 To pour le modèle « de compétition », celui bien sûr mis en avant par la marque. Cela a son importance car les spécifications techniques ne sont pas exactement identiques d'un modèle à l'autre, avec la version 64 Go un peu en retrait.
Celle-ci ne peut effectivement assurer des débits que « jusqu'à 300 Mo/s » quand les autres versions (de 128 Go à 1 To) sont annoncées pour des débits un peu supérieurs, « jusqu'à 400 Mo/s ». Il va sans dire que ces performances sont obtenues dans les meilleures conditions et que, sur les petits fichiers notamment, il faudra se contenter de bien moins.
Des tarifs qui restent « raisonnables »
Dans son communiqué de presse, Sandisk précise que « les utilisateurs recherchent des solutions capables de suivre leur rythme et leurs besoins croissants en stockage » et l'Extreme Fit est bien sûr tout indiquée.
Plus important, il faut noter que la clé n'est disponible qu'avec un seul type de connecteur, de l'USB-C, et que le lancement a été réalisé avant même la publication de ce communiqué : Sandisk parle d'une sortie le 4 novembre dernier sur sa boutique en ligne, shop.sandisk.com, ainsi que chez « certains revendeurs dans le monde ». Il est aussi intéressant de noter que malgré ses spécifications plutôt haut de gamme, la clé ne semble pas inaccessible.
Bien sûr, on trouvera moins chère que cette Extreme Fit, mais les tarifs officiels publiés par Sandisk n'ont rien de scandaleux : on parle de 17,99 euros pour 64 Go, 25,49 euros pour 128 Go, 40,99 euros pour 256 Go, 71,99 euros pour 512 Go et, enfin, 126,99 euros pour 1 To. Il ne s'agit que des « prix publics conseillés », mais avouons que ça reste dans la norme pour ce genre de produits alors que l'on profite de 5 ans de garantie et du service après-vente de la marque.
Terminons en rappelant les caractéristiques principales de cette Extreme Fit telles que détaillées par Sandisk.
- Design ultra-compact : la plus petite clé USB-C de 1 To au monde, conçue pour rester branchée.
- Vitesses de transfert rapides : jusqu’à 400 Mo/s en lecture (128 Go à 1 To) ou 300 Mo/s (64 Go) pour déplacer vos fichiers en un instant.
- Sauvegarde simplifiée : gérez et restaurez facilement vos fichiers grâce à l’application Sandisk Memory Zone pour les appareils Windows et Mac.
- Connectivité universelle : compatible avec les ordinateurs portables, tablettes et autres appareils USB-C.
Source : Sandisk