En attendant l'arrivée en boutiques des consoles ROG Xbox Ally, Sandisk propose déjà aux joueurs intéressés de s'offrir au choix une carte mémoire microSD ou un SSD pour étendre le stockage de leur future machine.
C'était il y a quelques jours à peine, Microsoft ouvrait les précommandes des consoles portables ROG Xbox Ally, élaborées en collaboration avec Asus. Respectivement animées par des AMD Ryzen Z2 et Ryzen Z2 Extreme, les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront disponibles le 16 octobre, avec à leur bord un SSD de 512 Go pour la première, et 1 To pour la seconde.
Déjà des accessoires Sandisk officiels pour les ROG Xbox Ally
À l’heure où les jeux vidéo atteignent des tailles colossales et où les bibliothèques numériques s’étoffent à une vitesse fulgurante, la question du stockage devient centrale. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions capables d’allier rapidité, fiabilité et grande capacité, afin de répondre à des usages toujours plus exigeants.
A cet effet, Sandisk a d'ores et déjà dégainé deux nouvelles solutions de stockage, destinées (entre autres) à ces ROG Xbox Ally, à savoir une carte mémoire microSD et un SSD NVMe SN7100X.
Une carte microSD exclusive et un SSD, tous deux sous licence officielle Xbox
« Nous voulons que les joueurs aient la certitude de disposer dès le départ de solutions fiables afin qu’ils puissent se concentrer sur le plaisir de jouer avec ces nouveaux appareils portables exceptionnels », explique Susan Park, Vice-Présidente Produits Grand Public & Partenariats Stratégiques chez Sandisk
Le fabricant indique que la nouvelle carte microSD haute performance est spécialement conçue pour les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X (elle dispose d'ailleurs du précieux logo Xbox). Avec une capacité de 2 To, elle promet aux joueurs de jouer directement depuis la carte, sans le moindre souci de fluidité.
De son côté, le SSD WD_BLACK SN7100X dispose d'une capacité maximale de 4 To, soit de quoi stocker des dizaines de (gros) titres.
La marque promet « des vitesses pensées pour le gaming intensif », avec jusqu’à 7 250 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture, ainsi qu'une efficacité énergétique optimisée pour les consoles et les PC portables, mais aussi une technologie pensée pour les gamers exigeants en mobilité, avec des performances DRAM-Less PCIe Gen4x4 et une mémoire NAND SANDISK TLC 3D CBA.
Prix et disponibilité
La carte microSD Sandisk pour ROG Xbox Ally (X) est d’ores et déjà disponible en précommande, et déclinée en trois versions : 512 Go (94,99€), 1 To (179,99€) et 2 To (349,99€).
De son côté, le SSD NVMe WD_BLACK SN7100X pour ROG Xbox Ally (X) & PC sera disponible dans les prochains mois, et décliné en version 2 To (149,99€) et 4 To (284,99€).