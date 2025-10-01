La carte microSD Sandisk pour ROG Xbox Ally (X) est d’ores et déjà disponible en précommande, et déclinée en trois versions : 512 Go (94,99€), 1 To (179,99€) et 2 To (349,99€).

De son côté, le SSD NVMe WD_BLACK SN7100X pour ROG Xbox Ally (X) & PC sera disponible dans les prochains mois, et décliné en version 2 To (149,99€) et 4 To (284,99€).