ASUS et Microsoft préparent le lancement – imminent – deux leurs nouvelles consoles de jeu portables. Les ROG Xbox Ally sont déjà en précommande.
Au cœur de l'été, une fuite avait donné les premières indications de prix pour les nouvelles consoles portables ASUS/Microsoft. Une fuite que l'on confirme aujourd'hui de la manière la plus officielle qui soit : les consoles sont chères, mais pas hors de prix.
Lancement calé au 16 octobre…
Respectivement animées par des APU AMD Ryzen Z2 et Ryzen Z2 Extreme, les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront donc bel et bien prêtes pour les fêtes de fin d'année.
Il y a déjà quelques semaines, nous avions eu vent d'une première indication de lancement et de prix, mais il nous manquait encore une confirmation officielle. Fin août, à l'occasion de la GamesCom de Cologne, c'est la première information qui a d'abord été validée par ASUS : les deux ROG Xbox Ally seront lancées le 16 octobre prochain et, mieux, il est déjà possible de précommander le modèle de son choix via diverses plateformes.
Nous parlons bien ici de précommandes et non de réservations ce qui implique évidemment de connaître le prix des machines. Nous en étions restés à une fuite en provenance de la boutique en ligne d'ASUS avec des consoles onéreuses, mais sans qu'il soit question de prix scandaleux.
À travers une communiqué de presse en bonne et due forme, ASUS vient donc de confirmer toutes ces informations et le prix des deux consoles est tout à fait dans la lignée des modèles ROG Ally « classiques ».
… pour des prix de 599 et 899 euros
Ainsi, la ROG Xbox Ally « basique » avec son Ryzen Z2 A doté de 4 cœurs et capable d'atteindre 3,8 GHz, ses 16 Go de RAM LPDDR5X, son SSD PCIe Gen 4 de 512 Go et sa batterie de 60 Wh sera vendue 599 euros.
De son côté, la ROG Xbox Ally X sera vendue 899 euros. Un prix contre lequel on profite d'un processeur Ryzen AI Z2 Extreme (8 cœurs, jusqu'à 5 GHz), de 24 Go de RAM LPDDR5X, d'un SSD PCIe Gen 4 de 1 To et d'une batterie de 80 Wh.
Notez que les différences entre les deux machines se retrouvent au niveau du châssis puisque la ROG Xbox Ally est en blanc tandis que la ROG Xbox Ally X arbore une robe intrégralement noire.
Si les dimensions des deux machines sont identiques (29 x 12,1 x 5 cm), les poids diffèrent : 670 grammes pour la ROG Xbox Ally et 715 g pour la ROG Xbox Ally X. En revanche, l'écran reste le même, un modèle 7 pouces avec dalle IPS tactile en mesure d'afficher du 1 080p en 120 Hz.
Enfin, notez que les deux machines profitent d'un petit bonus – il faut bien justifier le nom de Xbox après tout – puisqu'un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate est fourni.
