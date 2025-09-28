Respectivement animées par des APU AMD Ryzen Z2 et Ryzen Z2 Extreme, les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront donc bel et bien prêtes pour les fêtes de fin d'année.

Il y a déjà quelques semaines, nous avions eu vent d'une première indication de lancement et de prix, mais il nous manquait encore une confirmation officielle. Fin août, à l'occasion de la GamesCom de Cologne, c'est la première information qui a d'abord été validée par ASUS : les deux ROG Xbox Ally seront lancées le 16 octobre prochain et, mieux, il est déjà possible de précommander le modèle de son choix via diverses plateformes.