De plus, parce que les choses ne sont décidément jamais simples, cette vaste restructuration des deux entreprises ne signifie pas pour autant la fin de la production de SSD puisque SanDisk supervise déjà la plupart des opérations.

La restructuration est une effectivement une opération au long terme qui a débuté en octobre 2023 afin, justement, de se donner du temps. Ainsi, la production de SSD devrait se poursuivre sans réelle interruption. Il faut savoir que Western Digital exploitait les installations de Kioxia pour produire de la NAND et SanDisk devrait reprendre l'arrangement qui unissait les deux entreprises.

En d'autres termes, le principal changement auquel s'attendre dans les prochaines semaines pour nous autres consommateurs, c'est la disparition des produits estampillés WD. La marque va laisser la place à des produits étiquetés SanDisk. Il ne sera en revanche pas question de remplacer WD par SD : ce serait plus simple, mais risquerait d'entraîner une confusion avec les cartes SD.

De son côté, Western Digital va se focaliser sur le marché des seuls disques durs. Ainsi, le P.-D.G. Irving Tan explique : « À mesure que l’IA accélère et impacte les industries du monde entier, et que les entreprises génèrent et stockent davantage de données, les expéditions d’exaoctets de disques durs devraient augmenter ». Le disque dur traditionnel est loin d'être fini.