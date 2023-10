Stockage : Western Digital organise la scission de ses activités mémoire flash et disques durs

Rappelons qu'en 2016, Western Digital avait cassé sa tirelire pour s'offrir Sandisk – 16 milliards de dollars tout de même – et ainsi prendre un virage plus net vers le stockage flash.

Sept ans plus tard, on assiste au mouvement inverse, même si les principaux responsables du groupe se gardent bien de toute conclusion négative. Pour David Goeckeler, P.-D.G. de Western Digital, « nos activités HDD et flash sont toutes les deux bien positionnées pour capitaliser sur l'importante dynamique du marché du secteur du stockage des données ».