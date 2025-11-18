La clé USB n'a pas dit son dernier mot. Sandisk lance Extreme Fit, la clé USB-C 1 To la plus compacte jamais conçue. Une prouesse technique qui vise professionnels nomades, étudiants ou simples utilisateurs en quête d'espace de stockage supplémentaire sans sacrifier la mobilité. Avec ses dimensions réduites (18,54 x 13,72 x 16 mm) et son poids plume de 3 grammes, elle se connecte à un ordinateur ou une tablette sans trop encombrer, transformant n'importe quel port USB Type-C en stockage embarqué fiable et rapide.

Une clé taillée pour la mobilité

Avec des vitesses de lecture pouvant atteindre les 400 Mo/s (USB 3.2 Gen 1, vitesse d'écriture non communiquée), cette clé offrirait des débits plus que corrects, quel que soit le volume des fichiers à transférer. Son design discret en L permet de la laisser branchée en permanence à son ordi, sans craindre de la perdre ni de l'endommager. Compatible Windows 10/11, macOS 12+ et iPadOS 15+, cette clé s'accompagne de l'application SanDisk Memory Zone pour une gestion simplifiée des données et des sauvegardes.