L'idée est simple, mais brillante : créer une clé qui ne dépasse presque pas du port de l'ordinateur. Fini, les accrocs malencontreux dans le sac à dos qui menacent d'arracher le connecteur. Ce modèle se branche et ne bouge plus, devenant une extension de mémoire permanente pour votre machine. C'est la promesse d'un stockage d'appoint qui ne perturbe jamais votre routine, un compagnon de route si silencieux qu'on en oublierait sa présence.

Une fois installée, elle se fait discrète, presque timide. Elle attend sagement qu'on lui confie des fichiers, aidée par le logiciel Memory Zone qui se charge des sauvegardes automatiques. Un confort appréciable pour tous ceux qui jonglent avec un espace disque limité sur leur ultraportable.