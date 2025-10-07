Sur le papier, l’idée est séduisante. Mais dans la pratique, le diable se cache dans les détails. Car tous les câbles USB-C ne sont pas nés égaux. Entre un cordon basique limité à une charge lente et un modèle certifié USB Power Delivery capable de débits élevés, il y a un monde. Retirer le câble officiel de la boîte, c’est prendre le risque de voir les utilisateurs se rabattre sur des alternatives bon marché, avec à la clé des performances décevantes.

Un câble bas de gamme peut brider une charge rapide ou transformer un transfert de photos en une éternité. C’est un peu comme acheter une voiture de sport et la chausser de pneus de seconde main. Pour éviter cette déconvenue, les marques devront faire preuve d’une grande pédagogie, en indiquant clairement les spécifications requises pour profiter pleinement de leur appareil.

Alors, simple optimisation ou véritable casse-tête en perspective pour l’utilisateur ? L’avenir nous dira si cette tendance se confirme. Une chose est sûre : l'ère de la boîte généreusement garnie d'accessoires semble bel et bien révolue.