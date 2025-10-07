Préparez vos tiroirs et vos vieux câbles, car la boîte de votre prochain smartphone pourrait bien être encore plus vide que prévu. Dans le sillage d'Apple qui a retiré le chargeur, des indices concordants pointent vers une nouvelle disparition : celle du sacro-saint câble USB-C.
On s’y est presque habitué : depuis 2020 et la décision d’Apple, acheter un smartphone haut de gamme signifie souvent devoir trouver un adaptateur secteur par ses propres moyens. Cette pratique, d’abord décriée puis largement adoptée, a ouvert la voie à une nouvelle vague d’économies pour les constructeurs. Le prochain sur la liste pourrait bien être ce cordon que l’on croyait indispensable, transformant un peu plus le déballage d’un nouveau téléphone en une expérience minimaliste.
La fin d'une époque ?
Le premier coup de semonce vient de Sony. Des images d’un Xperia 10 VII, flambant neuf mais livré « tout nu », sans chargeur ni câble, ont fait le tour de la toile. Si la marque japonaise n’est pas la plus grande faiseuse de tendances, elle sert souvent de laboratoire pour le reste de l’industrie. Un ballon d’essai, en somme, pour voir si la pilule passe auprès des consommateurs. L’argumentaire est déjà bien rodé : nos tiroirs débordent de câbles, et des emballages plus petits sont un geste pour la planète.
Cette logique, déjà appliquée aux chargeurs, trouve un écho dans la législation européenne sur le chargeur universel. En imposant le port USB-C et en autorisant la vente d’appareils sans adaptateur, l’Europe a involontairement encouragé les marques à aller plus loin. Après tout, si le port est le même pour tous, pourquoi fournir un énième câble ?
Un cadeau empoisonné pour le consommateur
Sur le papier, l’idée est séduisante. Mais dans la pratique, le diable se cache dans les détails. Car tous les câbles USB-C ne sont pas nés égaux. Entre un cordon basique limité à une charge lente et un modèle certifié USB Power Delivery capable de débits élevés, il y a un monde. Retirer le câble officiel de la boîte, c’est prendre le risque de voir les utilisateurs se rabattre sur des alternatives bon marché, avec à la clé des performances décevantes.
Un câble bas de gamme peut brider une charge rapide ou transformer un transfert de photos en une éternité. C’est un peu comme acheter une voiture de sport et la chausser de pneus de seconde main. Pour éviter cette déconvenue, les marques devront faire preuve d’une grande pédagogie, en indiquant clairement les spécifications requises pour profiter pleinement de leur appareil.
Alors, simple optimisation ou véritable casse-tête en perspective pour l’utilisateur ? L’avenir nous dira si cette tendance se confirme. Une chose est sûre : l'ère de la boîte généreusement garnie d'accessoires semble bel et bien révolue.