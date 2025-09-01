inconnu_de_passage

Ça serait bien que Microsoft regarde ses accessoires aussi.

J’ai un hub USB-C Microsoft avec un haut-parleur intégré, et quand il y a du son après quelques minutes de silence, la puissance de charge passe de 65W à 50W, ce qui provoque une déconnexion momentanée du port l’USB-C et de tous les périphériques branchés dessus.

Et il se mets parfois en boucle : coupure de connexion USB-C, reprise de l’USB-C, petit son Windows de connexion des périphériques USB … aaahh non oups, on recoupe l’USB-C et on recommence.

J’ai le souci sur 4 machines différentes, dont une Surface Pro de Microsoft.

Au moment de l’achat du hub, il n’y avait pas ce souci, c’est arrivé par la suite avec une mise à jour de firmware.