Apple persiste et signe avec ses nouveaux écouteurs premium. Malgré une baisse de prix bienvenue, les AirPods Pro 3 arrivent sans câble de charge dans la boîte.
- Les AirPods Pro 3 arrivent sans câble de charge inclus, une première pour Apple, malgré un prix inchangé de 249 €.
- Le boîtier des écouteurs est compatible avec la recharge sans fil MagSafe, Qi et Apple Watch, mais nécessite un câble séparé.
- Cette stratégie « BYO câble » est une tendance chez Apple, tandis que d'autres marques continuent d'inclure un câble USB-C dans la boîte.
C’est désormais officiel : le « Câble de charge USB‑C vendu séparément » figure noir sur blanc sur la fiche technique des AirPods Pro 3, aux côtés des écouteurs, du boîtier MagSafe et des cinq tailles d’embouts. Le tarif reste calé à 249 € en Europe, avec une disponibilité annoncée au 19 septembre, ce qui ne compense pas l’absence d’accessoire en boîte pour les acheteurs pressés. Pour la recharge, le boîtier accepte la charge sans fil MagSafe, Qi ou via chargeur Apple Watch, mais le câble n’est plus fourni d’emblée.
Pas de câble dans la boîte
La mention peut paraître anodine, elle est décisive le soir du déballage : sans câble inclus, il faudra un USB‑C existant ou une solution de charge sans fil pour ne pas rester à sec, surtout si l’on vient d’un modèle Lightning et que l’on n’a pas encore basculé l’écosystème. Apple avait conservé le câble avec les AirPods Pro 2 en version USB‑C, d’où la surprise suscitée par ce retrait alors que le prix catalogue des Pro 3 n’augmente pas. Pour autant, le boîtier reste polyvalent côté énergie, avec la compatibilité MagSafe, Qi et la charge sur puck d’Apple Watch, ce qui limite la dépendance au fil au quotidien.
La stratégie n’est pas isolée : dès 2024, les AirPods 4 (avec et sans réduction de bruit) ont inauguré cette approche. De l'adaptateur USB aux écouteurs des iPhone, Apple n'en est pas à son premier allègement. On se retrouve donc avec un marché à deux vitesses : d’un côté, l’écosystème Apple qui capitalise sur l’universalité de l'USB‑C parachevée avec l'iPhone 15 de l’autre, des acteurs qui continuent d’inclure le strict nécessaire pour une première charge filaire.
Difficile de ne pas y voir un double message, environnemental et économique : Apple évoque de longue date la réduction des accessoires superflus, mais l’achat séparé d’un câble reste une dépense additionnelle pour une partie des utilisateurs, sans hausse de prix affichée sur le produit principal. L’essentiel est d’anticiper l’usage : ceux qui rechargent déjà tout en MagSafe ne verront sans doute pas la différence, les autres gagneront à vérifier leur tiroir à câbles avant de passer commande. À noter que l’adaptateur secteur n’est, comme depuis 2019, pas fourni non plus, ce qui n’étonnera personne à ce stade.