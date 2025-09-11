La mention peut paraître anodine, elle est décisive le soir du déballage : sans câble inclus, il faudra un USB‑C existant ou une solution de charge sans fil pour ne pas rester à sec, surtout si l’on vient d’un modèle Lightning et que l’on n’a pas encore basculé l’écosystème. Apple avait conservé le câble avec les AirPods Pro 2 en version USB‑C, d’où la surprise suscitée par ce retrait alors que le prix catalogue des Pro 3 n’augmente pas. Pour autant, le boîtier reste polyvalent côté énergie, avec la compatibilité MagSafe, Qi et la charge sur puck d’Apple Watch, ce qui limite la dépendance au fil au quotidien.