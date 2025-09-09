Apple a levé le voile sur les AirPods Pro 3 lors de son keynote du 9 septembre. Design revu, santé connectée et traduction en direct sont au programme.
- Apple a présenté les AirPods Pro 3 avec un nouveau design et des fonctionnalités axées sur la santé.
- La réduction de bruit active est améliorée, offrant un gain significatif par rapport à la génération précédente.
- Ces écouteurs permettent désormais de mesurer le rythme cardiaque et offrent une traduction instantanée des conversations.
Trois ans, c'est la durée de renouvellement qui semble avoir été choisie par Apple pour renouveler ses AirPods Pro. Voici donc les AirPods Pro 3, les écouteurs sans-fil à réduction de bruit active qui, forcément, arrivent avec quelques nouveautés pour convaincre les utilisateurs d'ouvrir leur portefeuille dans les Apple Store. Cette mise à jour est évidemment technique, mais aussi esthétique avec un nouveau format pour le boitier, et quelques fonctions utilisant l'IA et les capteurs associés. Les AirPods Pro 3 vont plus loin que la simple écoute et s'occupent désormais de votre santé.
Une nouvelle puce et une réduction de bruit améliorée
La réduction active du bruit bénéficie également d’un gain annoncé comme significatif, puisque deux fois plus important que les AirPods Pro 2. Lors du passage de la première à la deuxième génération, Apple avait doublé l’efficacité de l’ANC. Les AirPods Pro 3 s'accompagnent d'embouts repensés pour améliorer l'isolation passive, qui incluent désormais de la mousse.
Les AirPods suivent votre rythme cardiaque et traduisent à la volée vos conversations
Apple continue d’élargir l’usage des AirPods au-delà de l’audio. Après avoir intégré l’an dernier des fonctions d’aide auditive, les AirPods Pro 3 embarquent de nouveaux capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque à tout moment. Les données seront envoyés à Fitness+ et dans l'application Santé, même si vous n'avez pas d'Apple Watch.
Autre nouveauté : la traduction en direct. Grâce à l’intégration avec Apple Intelligence dans iOS 26, les AirPods Pro 3 permettent de converser avec une personne parlant une autre langue, avec une traduction instantanée diffusée directement dans les oreilles. Cette fonction semble réservée aux possesseurs d'iPhone compatibles Apple Intelligence.
L'autonomie enfin progresse à 8 heures, et jusqu'à 10 heures en utilisant le système d'assistance pour les personnes malentendantes.
Les AirPods Pro 3 seront disponibles dès le 19 septembre à un prix de 249$.
Article en cours de rédaction…