Apple continue d’élargir l’usage des AirPods au-delà de l’audio. Après avoir intégré l’an dernier des fonctions d’aide auditive, les AirPods Pro 3 embarquent de nouveaux capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque à tout moment. Les données seront envoyés à Fitness+ et dans l'application Santé, même si vous n'avez pas d'Apple Watch.

Autre nouveauté : la traduction en direct. Grâce à l’intégration avec Apple Intelligence dans iOS 26, les AirPods Pro 3 permettent de converser avec une personne parlant une autre langue, avec une traduction instantanée diffusée directement dans les oreilles. Cette fonction semble réservée aux possesseurs d'iPhone compatibles Apple Intelligence.