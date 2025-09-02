D'après 9to5Mac, la fonctionnalité est bel et bien en cours de développement, des traces ayant été repérées dans le code d’iOS 26. Mais Apple ne serait pas encore tout à fait prête à la lancer. Concrètement, les AirPods Pro 3 ne devraient pas intégrer la traduction en temps réel lors de leur lancement, même si celle-ci est mise en avant lors de la keynote, mais en bénéficier lors d'une mise à jour ultérieure.