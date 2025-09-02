Alors qu'Apple devrait très prochainement présenter ses AirPods Pro 3, on apprend que l'une de leurs fonctionnalités phares aura du retard.
- Apple va bientôt dévoiler les AirPods Pro 3 lors de la keynote du 9 septembre.
- Une fonction de traduction instantanée sera développée mais ne sera pas disponible au lancement.
- Cette fonctionnalité, attendue, pourrait renforcer l'attrait des écouteurs pour les voyageurs et professionnels.
Outre la nouvelle gamme d'iPhone 17, la keynote prévue ce 9 septembre devrait aussi mettre à l'honneur les nouveaux écouteurs sans fil de la marque à la pomme. Et pour vraiment se démarquer de leurs prédécesseurs, ils devraient incorporer une fonction de traduction instantanée, selon des informations partagées par la presse spécialisée américaine. Mais il faudra visiblement faire preuve de patience.
Une mise à jour ultérieure
D'après 9to5Mac, la fonctionnalité est bel et bien en cours de développement, des traces ayant été repérées dans le code d’iOS 26. Mais Apple ne serait pas encore tout à fait prête à la lancer. Concrètement, les AirPods Pro 3 ne devraient pas intégrer la traduction en temps réel lors de leur lancement, même si celle-ci est mise en avant lors de la keynote, mais en bénéficier lors d'une mise à jour ultérieure.
Nul doute que cette subtilité pourrait jouer sur la décision de certains acheteurs. Car pouvoir comprendre et se faire comprendre instantanément dans une autre langue, directement depuis ses écouteurs, va changer la donne pour de nombreux voyageurs, étudiants ou professionnels amenés à travailler à l’international.
Cette capacité, qui repose en partie sur l'intelligence artificielle (IA), devrait permettre à la marque à la pomme de rattraper son retard sur Google, les Pixel Buds disposant d'une telle fonctionnalité depuis plusieurs années déjà.
De nouveaux capteurs santé ?
Au-delà de la traduction, les AirPods Pro 3 devraient être davantage tournés vers la santé. Si la variante précédente intègre un dispositif d'aide à l'audition, les nouveaux écouteurs posséderont deux capteurs biométriques, selon 9to5Mac.
Le premier permettra de mesurer la fréquence cardiaque directement depuis l'oreille. Une technologie qui a déjà fait ses preuves sur d'autres écouteurs du groupe, comme les Beats Powerbeats Pro 2. Le second, plus inattendu, concerne la prise de température corporelle.
Si cette fonction se confirme, les AirPods Pro 3 deviendraient un relais supplémentaire dans l’écosystème santé de la marque, aux côtés de l'Apple Watch. À noter que les écouteurs pourraient être commercialisés l'année prochaine, malgré leur présentation imminente.
- Excellent ANC
- Meilleur mode transparence du marché
- Qualité sonore, technique et équilibrée