Cette mise à jour apportera une autre capacité, cette fois à destination des professionnels de la musique. Ces derniers bénéficieront d'une latence ultra-faible, facilitant la composition, la production et le mixage avec des applications comme Logic Pro. Les AirPods Max deviennent ainsi les premiers casques permettant de composer et mixer en utilisant l'Audio spatial personnalisé avec suivi des mouvements de la tête. Les gamers et streamers profiteront également de cette faible latence, améliorant l'immersion et la réactivité lors des sessions de jeu ou de diffusion en direct.

Pour se brancher à un PC ou à un appareil muni d'une prise casque, Apple propose dès à présent son propre câble USB-C vers port audio 3,5 mm, vendu 45€ sur la boutique en ligne de la marque et dans les Apple Store.

La mise à jour sera disponible dans le courant du mois d'avril, en parallèle des sorties d'iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4.