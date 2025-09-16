Samsung ne semble donc pas particulièrement intéressé pour rivaliser avec des Xiaomi ou des Realme qui, plus souvent qu'à leur tour, sortent des modèles proposant une recharge à 120W, capable de redonner des couleurs à un smartphone en moins de 30 minutes. On peut aussi s'interroger sur la prudence de Samsung (et d'Apple, par ailleurs) sur la technologie des batteries au silicium carbone, permettant de décupler la capacité des accus sans en augmenter le volume de façon disproportionnée. Mais, qui sait, les Galaxy S26 seront peut-être l'occasion de Samsung de s'y mettre ? Pour l'heure, on l'ignore.