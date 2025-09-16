Voilà des années que les constructeurs (souvent chinois) développent des technologies de recharge ultrarapide dont profitent certains modèles du marché. Pourtant, le leader du marché semble s'en ficher éperdument. Et cela pourrait bien se traduire par des Samsung Galaxy S26 encore à la traîne en la matière.
- Samsung semble rester à la traîne en matière de recharge rapide, limitant la puissance à 45W pour les Galaxy S26 Ultra.
- Les modèles S26 Pro et S26 Edge pourraient ne pas dépasser 25W, comme les versions actuelles.
- La future gamme pourrait adopter la norme Qi 2.2 pour la recharge sans fil, avec une puissance allant jusqu'à 25W.
Alors que le tout fraîchement dévoilé Samsung Galaxy S25 FE adopte une recharge filaire à 45W, comme les S25 Ultra, l'organisme de certification chinois vend la mèche sur la puissance de recharge autorisée sur ce que l'on pense être les futurs flagships de la marque : les Galaxy S26. Il va y avoir des déçus.
Samsung patine sur la recharge rapide
Android Headlines en est sûr : les trois smartphones Samsung qui viennent d'être listés sur le site de la CQC chinoise sont les futurs Galaxy S26 Pro, S26 Edge et S26 Ultra — oui, on notera au passage un léger remaniement dans la famille !
Un document où les smartphones sont désignés par des noms de code obscurs, mais qui indiquent assez clairement ce que l'informateur Ice Universe professe depuis plusieurs semaines : Samsung n'ira pas plus loin que 45W en 2026. À en juger par ce tableau, les modèles S26 Pro et S26 Edge plafonneront même à 25W, comme les modèles actuels (résultat obtenu en multipliant la valeur d'ampères par celle des volts).
Des S26 magnétiques
Samsung ne semble donc pas particulièrement intéressé pour rivaliser avec des Xiaomi ou des Realme qui, plus souvent qu'à leur tour, sortent des modèles proposant une recharge à 120W, capable de redonner des couleurs à un smartphone en moins de 30 minutes. On peut aussi s'interroger sur la prudence de Samsung (et d'Apple, par ailleurs) sur la technologie des batteries au silicium carbone, permettant de décupler la capacité des accus sans en augmenter le volume de façon disproportionnée. Mais, qui sait, les Galaxy S26 seront peut-être l'occasion de Samsung de s'y mettre ? Pour l'heure, on l'ignore.
En revanche, on a de bonnes raisons d'espérer que toute la future gamme de Samsung soit pourvue d'aimants leur offrant une compatibilité avec la norme de recharge sans fil Qi 2.2, allant jusqu'à 25W, justement.
Ces dernières semaines, les nouveaux Google Pixel 10 ont ouvert la voie en étant parmi les tout premiers smartphones Android à prendre en charge cette norme pourtant adoptée sur les iPhone depuis plusieurs années.