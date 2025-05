Pour l'heure, il est cela dit impossible d'affirmer si (et quand) Samsung adoptera cette nouvelle batterie pour ses futurs smartphones haut de gamme. En effet, de précédentes fuites laissaient entendre que les différents modèles de Galaxy S26 embarqueraient une batterie silicium-carbone, plus compacte et efficace en termes d'énergie que celle des Galaxy S actuels. Pour rappel, cette technologie a déjà été éprouvée par nombre de fabricants chinois, mais également par Samsung elle-même sur certains de ses téléphones Galaxy M et F.

Quoi qu'il en soit, si la marque opte pour une batterie pourvue de la technologie SUS CAN, elle pourrait lui permettre de sortir enfin de sa limitation à 45W en charge rapide, tout en offrant des batteries plus performantes et durables pour ses futurs Galaxy. Reste à présent à observer quelle technologie le géant choisira d'adopter pour ses Galaxy S26 et S26 Ultra, attendus pour le début d'année prochaine.