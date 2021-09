Galaxy S22 : Samsung passera enfin à la recharge 45W… sur le modèle Ultra

Ainsi le smartphone le plus onéreux de la future gamme de smartphones du Sud-Coréen pourrait renouer avec la recharge rapide à 45 W. Il faudra mettre ce chiffre en parallèle de la capacité de la batterie du smartphone, mais si l’on se base sur les Galaxy S20 Ultra et Galaxy S21 Ultra , elle devrait être de 5 000 mAh. En conjecturant, on peut s’imaginer que le S22 Ultra pourra donc être rechargé totalement en moins d’une heure. Un joli bond en avant comparé aux deux heures nécessaires pour redonner toutes ses couleurs au S21 Ultra cette année.

Mais encore faut-il rappeler que Samsung a pris la décision, l’an dernier, de ne plus fournir de chargeurs dans la boîte de ses smartphones. Vous l’aurez deviné : si la rumeur venait à se confirmer, il faudrait donc mettre la main à la poche pour s’offrir un chargeur 45 W compatible. Pour l’heure, Samsung n’en commercialise pas sur son site. Mais l’on trouve un adaptateur développant 25 W pour 29,90 €.