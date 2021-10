Galaxy S22 : mais pourquoi Samsung ne vise pas la charge rapide sur ses smartphones haut de gamme ?

On se moque d'Apple avec sa recharge à 20 W, mais le premier constructeur de smartphones au monde ne fait guère mieux. En effet malgré une tentative de passer sur de la recharge à 45 W sur le Galaxy Note 10+ (en 2019 !), Samsung a depuis rétropédalé pour s'en tenir à 25 W. Et tout laisse à croire qu'il en sera de même sur les futurs modèles.

D'après la référence aperçue dans la liste de l'organisme de certification chinois, le futur Galaxy S22 s'en tiendra à la même puissance de charge que les précédents smartphones haut de gamme du constructeur. À savoir 25 W (9V, 2,77 A). Aussi rappelons que Samsung ne fournit plus de chargeurs dans la boîte de ses smartphones, mais qu'elle devrait malgré tout commercialiser, en option, un modèle adapté pour ses futurs flagships : le EP-TA800. Le même qu'elle utilise depuis deux ans, nous apprend le régulateur chinois.

Si l'on se base sur les capacités de charge des actuels Galaxy S21 , S21+ et S21 Ultra , on devrait donc être en mesure de recharger son smartphone entre 1 heure 30 et 2 heures selon le modèle. Cela reste parfaitement raisonnable, mais très au-dessus de ce que propose la concurrence — notamment Xiaomi, OPPO ou realme.