Le Pova Slim 5G proposerait un écran OLED de 6,78", incurvé, et rafraîchi à 144 Hz. Sa caméra principale compterait 50 mégapixels, et il embarquerait une batterie plutôt généreuse de 5200 mAh. On pourrait arguer que, dans un monde où il existe des smartphones avec une batterie de 7000 mAh, ce n'est pas grand-chose. Mais ce serait oublier le détail le plus important de la fiche technique : le Tecno Pova Slim 5G ne mesurerait que 5,75 mm. C'est 0,05 mm de moins que le S25 Edge.