Le timing, c'est capital. Et, même si la primeur ne durera que de quelques jours, il apparait que le Tecno Pova Slim 5G sera le smartphone le plus fin jamais commercialisé… avant que l'iPhone 17 Air le détrône probablement.
- Tecno va lancer le Pova Slim 5G, le smartphone le plus fin à 5,75 mm, le 4 septembre en Inde.
- Le Pova Slim 5G dispose d'un écran OLED de 6,78 pouces, d'une caméra de 50 MP et d'une batterie de 5200 mAh.
- Apple pourrait bientôt présenter l'iPhone 17 Air, mesurant seulement 5,5 mm, lors de sa keynote du 9 septembre.
La marque chinoise, encore confidentielle en occident, envoie les cartons d'invitation pour le lancement du Pova Slim 5G. Un smartphone qui, comme l'indique son patronyme, vise la finesse extrême. Et, d'après la rumeur, il battrait d'ailleurs le Samsung Galaxy S25 Edge à son propre jeu.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Pour quelques millimètres de moins
Dérivé d'un concept phone déjà montré au MWC en février dernier, le Tecno Pova Slim 5G sera officiellement dévoilé le 4 septembre en Inde — l'un des marchés principaux du fabricant. Aucun secret n'étant gardé bien longtemps en smartphonie, on pense déjà tout connaître, ou presque, au sujet du mobile.
Le Pova Slim 5G proposerait un écran OLED de 6,78", incurvé, et rafraîchi à 144 Hz. Sa caméra principale compterait 50 mégapixels, et il embarquerait une batterie plutôt généreuse de 5200 mAh. On pourrait arguer que, dans un monde où il existe des smartphones avec une batterie de 7000 mAh, ce n'est pas grand-chose. Mais ce serait oublier le détail le plus important de la fiche technique : le Tecno Pova Slim 5G ne mesurerait que 5,75 mm. C'est 0,05 mm de moins que le S25 Edge.
À peine lancé, déjà dépassé ?
Nous allons assister dans les prochains mois à une véritable course à l'échalote entre les différents acteurs du marché des smartphones. La mode ne semble plus être aux écrans les plus grands, aux capteurs photo les plus gigantesques, mais bien à la finesse la plus extrême — quand bien même cela se paie cher au chapitre de l'autonomie, comme nous le racontait Marc dans son test du Samsung.
Ainsi, Tecno ne garderait pas sa couronne bien longtemps. Le 9 septembre prochain, Apple tiendra sa keynote annuelle de rentrée, pendant laquelle il présentera l'hypothétique iPhone 17 Air. Un nouveau smartphone pour remplacer l'iPhone 16 Plus, qui ne mesurerait – d'après la rumeur – que 5,5 mm.
Dans tous les cas, les constructeurs ne vont pas pouvoir continuer ce petit jeu très longtemps. Du moins, pas tant que la connectique USB-C sera là pour les embêter. Comme en témoignent les rendus de l'iPhone ultrafin, le châssis serait à peine plus grand que la prise. Si les smartphones doivent encore s'affiner, cela se fera donc au sacrifice de la connectique. Ça tombe bien : voilà des années qu'Apple planche justement sur un iPhone sans aucun port de recharge.