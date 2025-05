Traditionnellement, les iPhone ont toujours été vendus plus cher que les Samsung Galaxy S. On peut logiquement craindre que l'iPhone 17 Air ne fasse pas exception – même si ce dernier est censé remplacer l'iPhone « Plus » dans la gamme. Toutefois, les rumeurs les plus récentes soufflent un vent contraire et parlent d'un lancement, aux États-Unis, à partir de 899$. Chose qui pourrait se traduire chez nous par un joli 1219€ (100€ de plus que l'iPhone 16 Plus actuel).