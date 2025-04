L'un des principaux moteurs de cette recherche est le besoin croissant de performances dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les modèles d'IA modernes manipulent des volumes de données colossaux et nécessitent des accès mémoire extrêmement rapides pour l'entraînement et l'inférence en temps réel. Actuellement, le transfert de données entre le processeur et la mémoire/stockage est un goulet d'étranglement majeur, consommant une part significative de l'énergie.

En offrant une mémoire non-volatile capable d'écrire à des vitesses proches de la nanoseconde, Poxiao pourrait permettre aux systèmes d'IA d'accéder et de modifier les données beaucoup plus rapidement, réduisant les latences et potentiellement la consommation d'énergie globale. Cela pourrait accélérer l'apprentissage des modèles et améliorer l'efficacité des centres de données. Cette avancée pourrait créer une réelle rupture dans un domaine où le progrès se veut linéaire itératif, notamment via l'augmentation de la densité avec des puces NAND 3D empilant couches sur couches pour atteindre de nouveaux standards.