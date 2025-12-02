Sans qu'aucune raison ne soit évoquée, AMD serait sur le point d'augmenter le prix de ses processeurs. Tous ses processeurs.
Alors qu'AMD prend chaque jour des parts de marché à Intel sur le marché des processeurs, la firme américaine aurait-elle dans l'idée de davantage rentabiliser ce « momentum » en essayant de faire progresser ses marges ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Inflation sur toutes les gammes, toutes les générations
Sans dévoiler ses sources qu'ils indiquent « proches de l'industrie », nos confrères d'Overclock3D font une annonce qui risque de faire jaser si elle vient à se confirmer… et nous n'allons pas attendre bien longtemps pour le savoir.
En effet, Overclock3D croit savoir qu'AMD a prévu d'augmenter la tarification de ses processeurs et pas seulement des modèles très haut de gamme ou des puces en fin de vie, mais de toutes ses références depuis la génération Ryzen 9000 jusqu'aux composants les plus anciens.
Nos confrères indiquent qu'ils n'ont pas eu davantage d'explications de la part de leurs sources, AMD ne détaillant pas la raison de cette augmentation. Une chose semble en tout cas certaine : ça ne serait pas en lien avec l'inflation récente autour des puces de DRAM. On verrait de toute façon assez mal le rapport.
L'ampleur de cette augmentation n'est pas non plus précisée par nos confrères, mais il est bon de noter qu'en France, les prix des puces AMD sont orientés à la hausse depuis déjà quelques jours : est-ce une augmentation par anticipation ou aurons-nous droit à une nouvelle hausse ?
Intel met l'accent sur Arrow Lake
Nos confères n'évoquent que le cas d'AMD, mais d'autres bruits de couloir évoquent une situation en partie similaire chez Intel. En partie seulement car l'augmentation serait plus ciblée.
Pour Intel, il s'agit d'une réorientation stratégique afin de pousser encore un peu plus la génération Arrow Lake alors que de nouvelles puces doivent sortir en début d'année prochaine. De fait, Intel axerait son augmentation tarifaire sur les puces d'anciennes générations.
Nous parlons donc ici d'une augmentation comprise entre 10 et 15 % en fonction des références sur les trois générations précédentes – oui, si vous en doutiez, elles sont encore en vente – depuis Alder Lake (12e génération) jusqu'au Raptor Lake Refresh (14e) en passant, bien sûr, par Raptor Lake (13e).
En revanche, parallèlement à cette hausse sur les anciens modèles, Intel aurait prévu de faire poursuivre la – lente mais irrésistible – baisse sur les puces Arrow Lake depuis le plus costaud Core Ultra 9 285K jusqu'aux dernières références que nous venons de tester, les Core Ultra 5 235 et 225F.