Sans dévoiler ses sources qu'ils indiquent « proches de l'industrie », nos confrères d'Overclock3D font une annonce qui risque de faire jaser si elle vient à se confirmer… et nous n'allons pas attendre bien longtemps pour le savoir.

En effet, Overclock3D croit savoir qu'AMD a prévu d'augmenter la tarification de ses processeurs et pas seulement des modèles très haut de gamme ou des puces en fin de vie, mais de toutes ses références depuis la génération Ryzen 9000 jusqu'aux composants les plus anciens.

Nos confrères indiquent qu'ils n'ont pas eu davantage d'explications de la part de leurs sources, AMD ne détaillant pas la raison de cette augmentation. Une chose semble en tout cas certaine : ça ne serait pas en lien avec l'inflation récente autour des puces de DRAM. On verrait de toute façon assez mal le rapport.

L'ampleur de cette augmentation n'est pas non plus précisée par nos confrères, mais il est bon de noter qu'en France, les prix des puces AMD sont orientés à la hausse depuis déjà quelques jours : est-ce une augmentation par anticipation ou aurons-nous droit à une nouvelle hausse ?