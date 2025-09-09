Une évolution qui se traduit notamment par l’intégration de fonctions expérimentales, comme la possibilité de construire des graphes de relations à partir des applications utilisées, de regrouper les internautes selon leurs usages, de créer des périmètres numériques délimités par géolocalisation, ou d’attribuer à chacun un score de réputation pour accéder au réseau, calculé à partir de données personnelles comme l’identité nationale, la reconnaissance faciale ou la situation professionnelle. Rien n’indique pour l’instant que ces fonctions soient déjà actives, ni dans le reste de la Chine, ni dans les pays clients, mais la documentation technique consultée par Wired précise qu’elles peuvent être activées à distance, par simple mise à jour logicielle.