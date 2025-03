Aujourd’hui, Meta continue d’user et d’abuser de ce même argument pour justifier des décisions autrement plus opportunistes. L’entreprise a récemment annoncé la fin du fact-checking sur Facebook et Instagram, s’alignant sur la vision « libertarienne » d’Elon Musk et de sa plateforme X. Officiellement, pour défendre une « liberté d’expression totale », quitte à laisser proliférer la désinformation. De grands et beaux principes – non –, brandis avec ferveur, qui feraient presque oublier qu’il y a quelques années, Zuckerberg était prêt à nommer un « rédacteur en chef » chargé de censurer les publications Facebook en Chine et de livrer les dissidents en pâture au régime.