Des restrictions imposées par Amazon, Google et Meta sur les produits et contenus liés à la santé sexuelle féminine attirent l'attention. Une enquête du Center for Intimacy Justice montre que des entreprises et organisations rencontrent des difficultés pour partager des informations et promouvoir des produits sur ces plateformes. L'une d'entre elles, VuVatech, spécialisée dans les appareils pour soulager la douleur pelvienne, a notamment vu ses produits bloqués sur Amazon.

L'enquête rend compte de préoccupations généralisées concernant la modération de contenu et les politiques publicitaires des géants de la technologie. Les plateformes se défendent en invoquant la protection des mineurs et des politiques de contenu sensible, mais les faits rapportés suggèrent le contraire.