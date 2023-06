Publicité anti-avortement : les millions honteux de Google

On ne le répètera jamais assez : méfiez-vous des informations que vous pouvez lire, cherchez toujours à les vérifier et protégez votre vie privée. Aux États-Unis, Google est en ce moment sous le feu des critiques pour avoir laissé diverses structures se présentant comme des « centres de crise de grossesse » apparaitre dans les premiers résultats de recherche lorsque les requêtes concernaient… l'avortement. Ces structures anti-choix étaient donc conjointement proposées avec des centres médicaux légitimes pouvant, par exemple, pratiquer un avortement. Ces informations émanent d'un rapport détaillé produit par le Center for Countering Digital Hate (CCDH) et repris notamment par The Guardian.