Au Nebraska, Facebook transmet à la police les messages privés d'une jeune fille suspectée d’avortement illégal

Les autorités américaines reprochent à la jeune femme d'avoir ingéré une pilule au-delà de ce délai légal. Elle aurait ensuite, avec l'aide de sa mère, enterré le fœtus. Les faits sont pris très au sérieux, et Celeste est officiellement poursuivie avec comme chefs d'accusation « dissimulation de la mort d'une autre personne », « dissimulation ou abandon d'un corps humain » ainsi que « fausse déclaration ». Ceux-ci sonnent bien aux oreilles des défenseurs de l'interdiction de l'avortement qui touche plus largement encore certains États américains. La maman, elle, doit répondre des chefs d'accusation de « dissimulation d'un corps humain » et « pratique d'un avortement par un médecin non agréé ».