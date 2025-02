Sodium

MHC: MHC: Et ce sont les propriétaires qui décident de leur bien (et encore heureux que ce soit le cas). Si les salariés ne sont pas contents dans une entreprise, le marché du travail est vaste.

Heu non, déjà le marché du travail n’est pas vaste, ensuite cette situation est possible parce que le gouvernement des USA, représenté par une personne dont la dégradation mentale ne fait plus aucun doute, a décidé que le racisme et l’homophobie étaient les nouvelles « valeurs » sur lesquelles les entreprises doivent s’engager, au mépris même des lois du pays.

Même si ils partent ailleurs donc, ça ne sera qu’une question de semaines avant que Musk premier, aidé de son chien-chien Trump, n’obligent leur nouveau lieu de travail à adhérer à une idéologie nazie de manière pro-active.

starsk: starsk: Le dirigeant a également appelé au retour d’une « énergie masculine » en entreprise, qu’il estime délaissée depuis plusieurs années.

« L’énergie masculine » est tout ce qui ne va pas avec l’humanité actuelle. Notre civilisation a besoin d’être gouvernée par des personnes donc l’objectif dans la vie n’est pas de montrer qu’on en a une plus grosse que les autres.