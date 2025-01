« Rien ne change donc dans le reste du monde pour l'instant, nous continuons à travailler avec les fact checkers du monde entier » a ainsi confirmé au média Bloomberg la responsable des activités mondiales, Nicola Mendelsohn. Mais l'on est ici plus dans l'ordre du répit que de la décision gravée dans le marbre. Car ce n'est pas le seul message qui a été passé.

« Nous verrons comment cela se passe au cours de l'année » a dans cette idée ajouté la même personne. Or, quand on se rappelle que dans sa vidéo, Mark Zuckerberg avait expliqué vouloir soutenir Donald Trump dans un combat pour la liberté d'expression à travers le monde, on peut imaginer qu'à un moment, Meta décide d'abandonner les fact checkers en dehors même des frontières américaines.