La nouvelle architecture de modération déployée par Meta est assez inédite dans l'approche du contenu politique sur les réseaux sociaux. Le système tripartite mis en place – décliné en modes restreint, standard et enrichi – représente une innovation substantielle dans le traitement algorithmique de l'information. On imagine qu'en mode restreint, l'algorithme limite drastiquement l'exposition aux contenus politiques dans les fils d'actualité et les recommandations. Les autres modes pourraient ainsi exposer les utilisateurs à du contenu sur la thématique politique bien plus dense.

L'introduction de ces paliers de visibilité offre également à Meta une certaine latitude technique et politique dans la gestion de ses deux plateformes. Face aux régulateurs, l'entreprise pourrait désormais ajuster finement son degré d'intervention sur les contenus politiques, évitant ainsi les accusations de censure tout en maintenant un certain contrôle éditorial. Cette flexibilité algorithmique constitue un outil de choix dans les négociations avec les instances régulatrices, permettant des ajustements rapides en fonction des exigences légales et politiques. Malin !