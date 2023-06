Facebook, Insta : comment l'IA décide de ce que vous devez voir ?

Le principe de fonctionnement des algorithmes de recommandations de Facebook et Instagram n'est pas vraiment un mystère : plus vous interagissez avec un type de contenu, plus il vous sera recommandé. Et plus un contenu génère d'interactions, plus il sera visible de façon générale. Pas réellement de surprise de ce côté-là, mais Nick Clegg est entré un peu plus dans les détails dans le billet de blog, détaillant des « cartes de systèmes d'IA », au nombre de 22, qui classent les contenus dans un certain ordre sur les feeds utilisateurs.