La prise en charge de la 4K à 120 Hz est une chose et la compatiblité avec le standard HDMI 2.1 en est une autre. La Steam Machine en sait quelque chose.
Bien qu'elle ne sera pas disponible avant le début de l'année prochaine – et encore, on ne sait pas quand exactement – la Steam Machine a déjà été l'occasion de présentations très détaillées… lesquelles ne revenaient toutefois pas sur la question de l'affichage : de l'HDMI 2.0 en 2026, vraiment ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
De la 4K@120 Hz, du FreeSync, mais pas d'HDMI 2.1
En effet, Au moment de dévoiler sa Steam Machine, Valve a comme mis le doigt sur un paradoxe : à côté d'un DisplayPort révision 1.4, le PC dispose d'un HDMI en 2.0, mais tout de même capable d'afficher de la 4K à 120 Hz.
Sur le principe, pas d'inquiétude à avoir donc et Valve garantit en quelque sorte le bon fonctionnement de son port HDMI : il sera bel et bien capable d'assuer un affichage de qualité même sur des téléviseurs modernes, en 4K. La fréquence de rafraîchissement est également rassurante puisque validée pour du 120 Hz même sur cette définition 4K.
Mieux, Valve précise que son connecteur HDMI prend en charge le HDR ainsi que la technologie FreeSync et, même, le CEC afin de gérer l'allumage/extinction de toute la chaîne. Mais alors, pourquoi ne pas indiquer HDMI 2.1 ?
Un problème lié aux pilotes « ouverts »
La réponse est finalement assez simple et tient à un problème – certains l'auront déjà deviné – de licence. En effect, c'est le consortium HDMI Forum qui délivre les licences d'utilisation des différentes versions de la norme.
Problème, comme l'expliquent nos confrères d'Ars Technica, le consortium HDMI Forum refuse que des pilotes dits « ouverts » puissent obtenir une telle licence or, c'est précisément le type de pilotes qu'AMD fournit sur Linux et, par voie de conséquence, sur SteamOS. Valve travaille sur ce problème comme l'a expliqué un représentant de la société à nos confrères : « nous faisons notre possible pour débloquer la situation à ce niveau ».
Hélas, pour le moment, rien ne semble changer et Valve se retrouve contrainte de communiquer sur la seule compatiblité HDMI 2.0 même si cela ne devrait pas changer grand-chose au quotidien. Pour l'heure, le principal souci concerne la prise en charge des fréquences de rafraîchissement adaptives. Si le FreeSync est bien au menu, ce n'est pas le cas du HDMI-VRR or c'est ce dernier qui est en place sur la majorité des télévisions. À vérifier à l'usage donc…