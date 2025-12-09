En effet, Au moment de dévoiler sa Steam Machine, Valve a comme mis le doigt sur un paradoxe : à côté d'un DisplayPort révision 1.4, le PC dispose d'un HDMI en 2.0, mais tout de même capable d'afficher de la 4K à 120 Hz.

Sur le principe, pas d'inquiétude à avoir donc et Valve garantit en quelque sorte le bon fonctionnement de son port HDMI : il sera bel et bien capable d'assuer un affichage de qualité même sur des téléviseurs modernes, en 4K. La fréquence de rafraîchissement est également rassurante puisque validée pour du 120 Hz même sur cette définition 4K.

Mieux, Valve précise que son connecteur HDMI prend en charge le HDR ainsi que la technologie FreeSync et, même, le CEC afin de gérer l'allumage/extinction de toute la chaîne. Mais alors, pourquoi ne pas indiquer HDMI 2.1 ?