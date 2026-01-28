La sortie des nouveaux pilotes 32.0.101.8362/8425 est enfin l'occasion pour Intel de se rapprocher de NVIDIA avec la génération multiple d'images.
Depuis déjà quelques années, les cartes graphiques NVIDIA profitent d'un certain avantage sur la concurrence : la technologie DLSS. Celle-ci évolue régulièrement et laisse un cran derrière les solutions d'AMD ou d'Intel. Toutefois, cette dernière vient de réagir avec ses derniers pilotes graphiques.
1, 2 voire 3 images générées par l'IA
Pas plus tard qu'hier, Intel a effectivement tenu une promesse faite depuis un petit moment et à nouveau évoquée lors du dernier CES de Las Vegas : la mise en place de sa technologie XeSS 3 avec « MFG ».
Un sigle qui ne parle pas forcément à tout le monde, ce « MFG » est là pour Multi Frame Generation, autrement dit la génération de plusieurs images à la suite par l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un changement majeur introduit par NVIDIA avec DLSS 4 il y a déjà un an. L'idée est simple : plutôt que de contenter d'une seule image générée par l'IA entre deux images rendues par le GPU, pourquoi ne pas aller plus loin ?
NVIDIA a donc introduit la multi frame generation qui, à partir de DLSS 4 donc, autorise la génération d'images 2x, 3x ou 4x avec toujours plus d'images signées de l'IA. On parle encore d'un maximum actuel de 3 images ainsi conçus par l'IA, mais NVIDIA évoque déjà l'avenir avec « bientôt » jusqu'à 5 images.
XeSS 3 d'abord prévue pour ARC B370/B390
Chez Intel, nous n'en sommes pas encore là, mais l'introduction de la multi frame generation est déjà un immense pas en avant… enfin, à condition que vous ne soyez pas allergiques à ces technologies. de rendu.
La sortie des nouveaux pilotes graphiques 32.0.101.8362/8425 marque donc le lancement de la technologie XeSS 3 pour Xe Super Sampling 3. Après la frame generation intégrée à XeSS 2, c'est donc la multi frame generation qui devrait faire les beaux jours de XeSS 3 : comme chez NVIDIA, on parle pour le moment d'un maximum de trois images générées par l'IA entre deux images rendues par le GPU ce qui, au moins en théorie, doit aboutir à une augmentation du nombre de images par seconde par un facteur 3.
Afin de garder un caractère plus officiel, voici très précisément ce qu'en dit Intel dans ses notes de mise à jour :
« Pilote de lancement pour Intel Core Ultra Série 3 avec GPU Intel Arc B390, B370 intégrés (nom de code Panther Lake).
Prise en charge d’Intel XeSS 3 : introduction de la génération multi-trames
La génération d’images multiples XeSS s’appuie sur la génération d’images XeSS en insérant jusqu’à 3 images générées entre deux images rendues, passant d’un rapport de 1:1 à 3:1 pour une expérience de jeu ultra-fluide ».
Comme vous pouvez le voir ci-dessus – merci à nos confrères de VideoCardz pour la capture d'écran des nouveaux pilotes Intel – le choix du niveau de multi frame generation est activable depuis l'interface Graphics Software : on peut alors choisir entre 2x, 3x et 4x avec également la possibilité de laisser le réglage de cette option depuis l'application concernée.
Nous l'expliquions plus haut, la technologie XeSS 3 est avant tout destinée aux derniers iGPU d'Intel, les B370/B390 intégrés aux puces Panther Lake. Cela dit, Intel l'a expliqué, XeSS 3 est compatible avec les jeux prenant déjà en charge XeSS 2. Ce sont toutefois les développeurs qui décident du niveau d'intégration et du nombre d'options disponibles.
Enfin, il est important de préciser qu'Intel entend bien aller plus loin, et ce, très prochainement. Sans donner de date précise, la firme américaine a déjà expliqué que XeSS 3 n'avait pas vocation à être une exclusivité Panther Lake. L'objectif est bien de déployer la technologie vers d'autres générations : toutes les GPU ARC seraient même concernés.
Nos confrères de Tom's Guide soulignent ainsi qu'en plus des iGPU Panther Lake, les iGPU Meteor Lake, Lunar Lake et Arrow Lake profiteront prochainement de XeSS 3. Il en ira de même pour les GPU Intel : les cartes graphiques Alchemist (ARC série A) et Battlemage (ARC série B) sont prévues.