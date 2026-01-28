Pas plus tard qu'hier, Intel a effectivement tenu une promesse faite depuis un petit moment et à nouveau évoquée lors du dernier CES de Las Vegas : la mise en place de sa technologie XeSS 3 avec « MFG ».

Un sigle qui ne parle pas forcément à tout le monde, ce « MFG » est là pour Multi Frame Generation, autrement dit la génération de plusieurs images à la suite par l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un changement majeur introduit par NVIDIA avec DLSS 4 il y a déjà un an. L'idée est simple : plutôt que de contenter d'une seule image générée par l'IA entre deux images rendues par le GPU, pourquoi ne pas aller plus loin ?

NVIDIA a donc introduit la multi frame generation qui, à partir de DLSS 4 donc, autorise la génération d'images 2x, 3x ou 4x avec toujours plus d'images signées de l'IA. On parle encore d'un maximum actuel de 3 images ainsi conçus par l'IA, mais NVIDIA évoque déjà l'avenir avec « bientôt » jusqu'à 5 images.