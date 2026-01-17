Un imbroglio comme il peut en exister beaucoup, mais qui dans le cas présent est surtout le symptôme de la situation complexe que connaît le monde informatique en général et le secteur de la carte graphique en particulier.

En effet, ce n'est pas un hasard si cette mauvaise communication a touché les GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5060 Ti… dotées de 16 Go. Il s'agit en effet de cartes graphiques équipées d'une bonne quantité de VRAM, 25 % de plus que la GeForce RTX 5070 par exemple (12 Go). Or, vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont difficiles pour la DRAM et par effet de rebond, la VRAM.

L'impact se constate aussi sur des cartes comme les GeForce RTX 5080 et RTX 5090, mais dans une moindre mesure : le prix du GPU est suffisamment élevé pour que l'inflation de la DRAM soit en partie « absorbée ». Ce n'est bien sûr plus la même histoire pour les GeForce RTX 5070 Ti et les RTX 5060 Ti 16 Go qui sont les premières victimes du repositionnement stratégique de NVIDIA.