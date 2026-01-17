La question de l'approvisionnement en puces NVIDIA semble sur toutes les lèvres alors que le géant du GPU est tiraillée entre rentabilité de l'IA et surcoûts liés à l'inflation de la DRAM.
Difficile aujourd'hui d'y voir très clair dans le monde de la carte graphique. Pour un peu, on se croirait en pleine crise du cryptominage ou revenu à l'époque de la pénurie liée à la pandémie de Covid-19.
Annule ou n'annule pas ?
Vous l'aurez peut-être remarqué ces dernières semaines, chez les revendeurs, les modèles de cartes GeForce se font de plus en plus rares avec, c'est très net, une raréfaction plus prononcée sur les modèles haut de gamme.
Ainsi, il est aujourd'hui très difficile de trouver une GeForce RTX 5090 et, plus encore, de la dénicher à un prix « décent ». Dans un registre assez similaire, les références de GeForce RTX 5080 et de RTX 5070 Ti sont moins nombreuses avec des délais de 10 ou 15 jours, voire des ruptures. Là encore, l'inflation est palpable, même si moins nette que sur le fer-de-lance de NVIDIA.
Dans ce contexte troublé, nos confrères de Hardware Unboxed ont reçu une information pour le moins troublante de la part d'ASUS : la firme aurait décidé de placer la GeForce RTX 5070 Ti en « fin de vie » du fait d'approvisionnements trop difficile à anticiper et, donc, d'une logistique ingérable… sauf qu'il n'en est rien et que le représentant d'ASUS est allé un peu vite en besogne.
La firme a tenu à clarifier les choses aussi vite que possible et démentir les propos ainsi tenus : « Les cartes graphiques GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5060 Ti 16 Go ne sont ni abandonnées ni considérées comme en fin de vie. ASUS n'a pas l'intention d'arrêter leur commercialisation », comme on peut le lire sur le site officiel de la société.
Le coût de la DRAM… forcément !
Un imbroglio comme il peut en exister beaucoup, mais qui dans le cas présent est surtout le symptôme de la situation complexe que connaît le monde informatique en général et le secteur de la carte graphique en particulier.
En effet, ce n'est pas un hasard si cette mauvaise communication a touché les GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5060 Ti… dotées de 16 Go. Il s'agit en effet de cartes graphiques équipées d'une bonne quantité de VRAM, 25 % de plus que la GeForce RTX 5070 par exemple (12 Go). Or, vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont difficiles pour la DRAM et par effet de rebond, la VRAM.
L'impact se constate aussi sur des cartes comme les GeForce RTX 5080 et RTX 5090, mais dans une moindre mesure : le prix du GPU est suffisamment élevé pour que l'inflation de la DRAM soit en partie « absorbée ». Ce n'est bien sûr plus la même histoire pour les GeForce RTX 5070 Ti et les RTX 5060 Ti 16 Go qui sont les premières victimes du repositionnement stratégique de NVIDIA.
Sur l'année 2026 – et à moins d'un revirement très improbable – il y a fort à parier que la situation ne fasse qu'empirer autour des cartes graphiques dotées de 16 Go de VRAM d'abord, mais aussi peut-être autour des modèles 12 Go. Alors que l'on a beaucoup critiqué les produits avec 8 Go – à raison – ils risquent de redevenir les stars des prochains mois, rentabilité oblige.
Une marque comme ASUS peut produire deux cartes GeForce RTX 5060 Ti 8 Go avec la quantité de mémoire normalement utilisée pour une seule RTX 5070 Ti : pas besoin d'être grand clerc pour le comprendre et comprendre que l'intérêt de tous les fabricants de cartes graphiques est sur ces petits modèles.