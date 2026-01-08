AMD semble changer de façon de traiter les APU pour machines desktop avec la sortie de puces AM5 identiques à certains modèles pour portables.
À Clubic, nous avons une affection particulière pour les processeurs de la gamme « G » d'AMD. Il s'agit de puces desktop qui disposent d'une excellente solution graphique intégrée et permettent (presque) de se passer de carte graphique dédiée. Nous attendions les Ryzen 9000G de pied ferme…
Les Ryzen 9000G ne devraient jamais exister
À leur sortie en janvier 2024, les Ryzen 5 8600G et Ryzen 7 8700G avaient bien sûr été testés dans nos colonnes. Des puces qui manquaient encore d'un peu de pêche sur la partie graphique, mais qui offraient déjà de belles perspectives.
Deux ans plus tard – nous sommes déjà en janvier 2026 – il n'aurait pas été inconcevable de voir AMD présenter les Ryzen 9000G lors du CES qui se tient en ce moment même et jusqu'à demain à Las Vegas. Mais non, si vous avez suivi l'actualité, les annonces CPU d'AMD ont été faites en prélude au salon et il n'a pas le moins du monde été question de Ryzen 9000G. AMD aurait-elle tiré un trait sur cette gamme particulière ?
La réponse semble devoir être oui et non à la fois. Oui, car rien n'indique que des puces baptisées Ryzen 9000G soient de quelque manière que ce soit prévues par AMD. Non, car d'autres processeurs semblent devoir les remplacer et nous ne devrions pas y perdre au change.
Des Ryzen AI série 400 en AM5 avant l'été
En effet, si AMD ne s'est pas réellement appesantie sur ce point, la présentation des Ryzen AI série 400 était l'occasion d'une précision loin d'être anodine, comme vous pouvez la voir sur la diapositive ci-dessus.
Les Ryzen AI série 400 sont évidemment prévus pour les ordinateurs portables (laptops sur la diapositive), mais également pour les machines de bureau (desktop). Sachant que ces CPU sont dotées d'une puissante solution graphique avec un maximum de 16 cœurs GPU en architecture RDNA 3.5 sur le Ryzen AI 9 HX 475, on peut dire que le Ryzen 7 8700G sera dignement remplacé.
Mieux, nos confrères de ComputerBase ont eu la confirmation par AMD que les premières puces Ryzen AI série 400 en socket AM5 sont prévues pour le second trimestre de l'année 2026. Une question demeure toutefois : est-ce que toutes les variantes évoquées par AMD sont prévues en AM5 ? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les références qui seront sur la touche ?