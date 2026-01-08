En effet, si AMD ne s'est pas réellement appesantie sur ce point, la présentation des Ryzen AI série 400 était l'occasion d'une précision loin d'être anodine, comme vous pouvez la voir sur la diapositive ci-dessus.

Les Ryzen AI série 400 sont évidemment prévus pour les ordinateurs portables (laptops sur la diapositive), mais également pour les machines de bureau (desktop). Sachant que ces CPU sont dotées d'une puissante solution graphique avec un maximum de 16 cœurs GPU en architecture RDNA 3.5 sur le Ryzen AI 9 HX 475, on peut dire que le Ryzen 7 8700G sera dignement remplacé.