Voilà un problème – au-delà des exigences limitées du GPU – ne risque pas d'arriver avec la GeForce RTX 5060 Ti que Zotac intègre dans sa nouvelle mini-machine, la Magnus EN275060TC. Comme à son habitude avec cette gamme, Zotac a fait dans le compact : un volume de 2,65 litres, des dimensions de 210 x 203 x 62,2 millimètres et un poids de 2,05 kilogrammes. Difficile de faire plus compact quand on pense au contenu de la bête.

En effet, aux côtés du processeur Intel Core Ultra 7 255HX (20 cœurs, 30 Mo de cache L3), Zotac ne propose rien de moins qu'un maximum de 96 Go de DDR5 et deux emplacements SSD M.2… en plus donc d'une GeForce RTX 5060 Ti signée NVIDIA, mais largement modifiée par Zotac.