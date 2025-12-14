Zotac a conçu une carte graphique GeForce RTX 5060 Ti dont l'alimentation électrique du port PCI Express suffit à ses besoins. Explications.
Avec le temps, les cartes graphiques – même celles d'entrée de gamme – nous ont habitué à être de plus en plus gourmandes. Leur consommation électrique impose une connectique toujours plus exigeante… sauf dans le cas de cette RTX 5060 Ti signée Zotac où tout passe par un port PCI Express modifié.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un mini-PC Core Ultra 7 255HX + RTX 5060 Ti
Souvenez-vous, à partir d'octobre 2022, des usagers ont commencé à diffuser des photos du connecteur d'alimentation – fondu – de leur GeForce RTX 4090, la faute – en partie – à la puissance du courant circulant par ce 12VHPWR.
Le Magnus EN275060TC est remarquable de compacité. ©Zotac
Voilà un problème – au-delà des exigences limitées du GPU – ne risque pas d'arriver avec la GeForce RTX 5060 Ti que Zotac intègre dans sa nouvelle mini-machine, la Magnus EN275060TC. Comme à son habitude avec cette gamme, Zotac a fait dans le compact : un volume de 2,65 litres, des dimensions de 210 x 203 x 62,2 millimètres et un poids de 2,05 kilogrammes. Difficile de faire plus compact quand on pense au contenu de la bête.
En effet, aux côtés du processeur Intel Core Ultra 7 255HX (20 cœurs, 30 Mo de cache L3), Zotac ne propose rien de moins qu'un maximum de 96 Go de DDR5 et deux emplacements SSD M.2… en plus donc d'une GeForce RTX 5060 Ti signée NVIDIA, mais largement modifiée par Zotac.
Alimentation GPU via le port PCI Express
Une telle carte graphique nécessite normalement une prise d'alimentation 16 broches afin d'acheminer les 150 à 200 watts indispensables à sa bonne marche, Zotac a choisi de s'en passer.
Pour ce faire, la marque a donc revu le PCB et l'électronique embarquée comme on peut le voir sur les photos relayées par nos confrères de Wccftech. En effet, on remarque très nettement que le connecteur de la carte graphique (le gold finger comme disent les anglophones) est divisée en deux parties : alors que la première se charge de la communication avec la carte mère, la seconde est destinée à l'alimentation de la RTX 5060 Ti.
Ainsi, un passage sur l'outil GPU-Z met en évidence la présence d'un connecteur hybride « PCIe x8 5.0 + x8 5.0 » lequel s'occupe donc des deux tâches : données et alimentation. Pour parvenir à un tel résultat, le PCB de la carte graphique a logiquement été modifié avec un étage d'alimentation sensiblement différent. De la même manière, la carte mère du Magnus EN275060TC est unique en son genre : elle doit pouvoir rerouter l'entrée 19 volts du GPU vers le port PCIe.
Bien sûr, l'objectif d'une telle solution n'est pas d'éviter la fonte du connecteur d'alimentation : cela aurait peu de chance d'arriver avec une GeForce RTX 5060 Ti. En revanche, grâce à son astuce, Zotac est en mesure de proposer un mini-PC Magnus très compect : il l'est bien plus que son homologue doté d'une RTX 5070 Ti laquelle a besoin de bien plus de courant pour fonctionner… le port PCIe même modifié ne peut y suffire.