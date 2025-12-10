Proche des dimensions d'une microSD ou d'une carte SIM, ce « mini-SSD » a ce qu'il faut pour s'imposer dans le monde des portables.
Plus compacts et plus réactifs que les disques durs à plateaux, les SSD ont déjà pris une place de choix dans toutes les configurations de bureau comme sur les portables. Ces derniers pourraient toutefois accueillir très prochainement des solutions encore plus compacts, des « mini-SSD ».
À peine plus grand qu'une microSD
Plutôt calme ces derniers temps alors que les modèles PCI Express Gen 5 sont de plus en plus présents, le monde du SSD vit à l'heure des annonces d'une société relativement méconnue, la Chinoise Biwin.
À la fin de l'été, elle avait annoncé la sortie prochaine d'un nouveau modèle de SSD, d'un facteur de forme inédit. Baptisé « mini-SSD » par son promoteur, le CL100 est effectivement un produit tout ce qu'il y a de plus compact. La bête mesure 17 millimètres de long pour 15 mm de large avec une épaisseur encore plus remarquable de seulement 1,4 mm.
Un format qui n'est donc pas sans rappeler celui des cartes microSD (15 x 11 x 1 mm) en un peu plus grand car en plus des puces de stockage, il est nécessaire d'intégrer un contrôleur PCI Express, comme sur n'importe quel SSD. Au moment de son annonce, Biwin ajoutait que trois capacités étaient d'ores et déjà prévues : 512 Go, 1 To ou 2 To, un peu comme sur les microSD.
Des débits jusqu'à 3 700 Mo/s
Aujourd'hui, il n'est donc plus question d'annonce ou plutôt d'annoncer la sortie réelle du CL100 que Biwin vient de lancer sur le marché chinois à respectivement 599 yuans (512 Go), 1 099 yuans (1 To) et 2 199 yuans (2 To).
Il n'est pas encore question de disponibilité en Europe, mais la conversion directe nous conduit à des tarifs de 73 euros (512 Go), 134 euros (1 To) et 268 euros (2 To). C'est sensiblement plus cher que les produits au format M.2, mais ce n'est pas non plus scandaleux quand on pense aux avantages du nouveau format. Le CL100 ne pèse guère plus d'un gramme et il est certifié IP68.
Mieux, sa connexion PCIe Gen 4 x2 NVM 1.4 lui permet d'offrir des débits tout à fait corrects pour un SSD : Biwin parle ici de 3 700 Mo/s en lecture séquentielle et encore 3 400 Mo/s en écriture séquentielle. Évidemment, nous sommes très très loin de ce que peuvent offrir même les meilleures des cartes microSD et les SSD M.2 moyen de gamme ne sont pas plus rapides.
Le CL100 est aussi nettement plus compacts que les plus petits des SSD M.2, les « 2230 » mesurent effectivement 30 mm de long pour 22 mm de large. Il faudra attendre devoir comment les fabricants de PC décident d'adopter ce nouveau format, mais un boulevard semble s'offrir à lui.