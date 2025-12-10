Plutôt calme ces derniers temps alors que les modèles PCI Express Gen 5 sont de plus en plus présents, le monde du SSD vit à l'heure des annonces d'une société relativement méconnue, la Chinoise Biwin.

À la fin de l'été, elle avait annoncé la sortie prochaine d'un nouveau modèle de SSD, d'un facteur de forme inédit. Baptisé « mini-SSD » par son promoteur, le CL100 est effectivement un produit tout ce qu'il y a de plus compact. La bête mesure 17 millimètres de long pour 15 mm de large avec une épaisseur encore plus remarquable de seulement 1,4 mm.