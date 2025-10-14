Du pixel art oui, mais du pixel art qui tourne dans tous les sens pour un jeu qui ne cache pas ses influences, Thief, Deus Ex et System Shock.
Encore en plein développement, le Project ShadowGlass intrigue par son aspect technique que d'aucuns estimaient très difficile, voire impossible à réaliser : du pixel art en 3D avec rotation sur 360°.
Un premier titre en pixel art 3D
Alors que son titre n'est encore qu'un nom de code, Project ShadowGlass suscite déjà de nombreux commentaires et une curiosité que nous comprenons tout à fait à Clubic tant la promesse est intréressante.
Ses auteurs, les développeurs de Starhelm Studios, en parlent comme d'une « lettre d'amour aux simulations immersives classiques telles que Thief, Deus Ex et System Shock ». Avouez que l'on a connu pire comme références ! Mais c'est ensuite que les choses deviennent réellement intriguantes : « construite avec une technologie unique de pixel art 3D ».
Le pixel art, on connait et ce style fait les beaux jours de nombreux studios autant que des amateurs de jeux un peu rétro. Le pixel art 3D en revanche, voilà qui est plus original : alors que les développeurs pixel art se contentent généralement d'univers en 2D ou en perspective axonométrique, Starhelm Studios envisage de la « vraie » 3D avec rotation sur 360°.
Au cœur du projet, le GODOT Engine
Pour parvenir à un tel résultat, les développeurs se reposent sur le moteur graphique open-source et gratuit GODOT Engine dont la version 4.5 est disponible depuis peu.
La vidéo ci-dessus illustre le talent des créateurs de Starhelm Studios qui indiquent que « tout ce que vous voyez est 100 % réel et fonctionne en temps réel dans le moteur » du jeu. Ils ajoutent que « cela peut ressembler à ces jolies vidéos d’IA pixel art, mais c'est bien notre travail. Aucun contenu ou art présenté dans le Project Shadowglass ne sera généré par l'IA ».
Bien sûr, alors que le titre est encore plein développement, ses auteurs utilisent des placeholders (éléments temporaires), mais même là, il s'agit d'éléments sous licence « Creative Commons open source réalisées par de vraies personnes ». Ils donnent d'ailleurs un lien pour en voir la liste complète des crédits. Tout porte à croire qu'on apprécie que moyennement l'IA chez Starhelm Studios.
Pour l'heure, nous n'en savons que très peu à propos du jeu en lui-même : « vous incarnez un voleur en difficulté dans un monde sombre et oppressant où les riches s'enrichissent et les pauvres sont poussés encore plus dans l'ombre. Pour réussir, vous devrez compter sur votre intelligence et vos outils ». Voilà qui est un peu succinct même si, déjà, l'influence Thief est évidente.
Enfin, Starhelm Studios souligne que le jeu n'en est encore qu'à son tout premier stade de développement et qu'une démo alpha est encore loin : elle n'est pas prévue avant début-2026 pour un accès anticipé qui ne serait pas lancé avant l'année suivante. Le temps de voir venir donc…