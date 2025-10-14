Ses auteurs, les développeurs de Starhelm Studios, en parlent comme d'une « lettre d'amour aux simulations immersives classiques telles que Thief, Deus Ex et System Shock ». Avouez que l'on a connu pire comme références ! Mais c'est ensuite que les choses deviennent réellement intriguantes : « construite avec une technologie unique de pixel art 3D ».

Le pixel art, on connait et ce style fait les beaux jours de nombreux studios autant que des amateurs de jeux un peu rétro. Le pixel art 3D en revanche, voilà qui est plus original : alors que les développeurs pixel art se contentent généralement d'univers en 2D ou en perspective axonométrique, Starhelm Studios envisage de la « vraie » 3D avec rotation sur 360°.