Ce n'est plus un secret pour personne, la génération Panther Lake d'Intel arrive et le groupe américain a déjà confirmé son intention de la présenter de manière très officielle à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, en janvier.

Mieux, nous savons que les principaux partenaires d'Intel ont d'ores et déjà lancé la production de leurs machines et les premières fuites liées à ces machines ont permis d'en apprendre plus sur les performances d'une génération qui pourrait être déterminante pour l'avenir de son promoteur, un an avant la sortie de Nova Lake, l'autre génération majeure d'Intel.