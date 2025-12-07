Prometteuse, l'architecture Panther Lake est en mesure de damer le pion d'AMD même sur la partie graphique intégrée.
L'intégration des cœurs Xe de troisième génération à la solution graphique des processeurs Panther Lake devrait permettre de considérablement booster l'iGPU de cette nouvelle gamme. Le match avec AMD promet d'être passionnant.
Un refonte architecturale importante
Ce n'est plus un secret pour personne, la génération Panther Lake d'Intel arrive et le groupe américain a déjà confirmé son intention de la présenter de manière très officielle à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, en janvier.
Mieux, nous savons que les principaux partenaires d'Intel ont d'ores et déjà lancé la production de leurs machines et les premières fuites liées à ces machines ont permis d'en apprendre plus sur les performances d'une génération qui pourrait être déterminante pour l'avenir de son promoteur, un an avant la sortie de Nova Lake, l'autre génération majeure d'Intel.
Intel joue gros face à son concurrent de toujours, AMD, mais aussi face à des entreprises comme Qualcomm, qui pousse l'architecture ARM sous Windows, et bien sûr Apple qui continue à jouer les touble-fêtes. À Clubic, nous avons déjà eu l'occasion de disséquer l'architecture, mais nous manquions jusque-là de valeurs pour estimer les performances de Panther Lake.
Une fuite relayée par nos confrères de Wccftech est justement l'occasion de voir à l'œuvre la solution graphique intégrée à Panther Lake, l'ARC B390 et ses cœurs Xe de troisième génération.
Intel ARC B390 devant AMD Radeon 890M
Tout porte à croire qu'Intel prépare quatre variations de l'iGPU Panther Lake depuis l'ARC B360 et ses 2 cœurs Xe3 jusqu'à l'ARC B390 qui regroupera donc la bagatelle de 12 cœurs Xe3. C'est cette dernière qui impressionne aujourd'hui.
En effet, sur la suite graphique du logiciel PassMark, on parle de 9 453 points pour cet ARC B390. Un score qui n'a rien de honteux… bien au contraire. Mis en lien avec les précédentes solutions ARC intégrées aux processeurs Intel, c'est même le jour et la nuit : ARC 140V est ainsi 45,3 % plus lent et ARC 140T ne fait pas beaucoup mieux, en étant 40,4 % plus lent.
Pour la seconde partie de sa comparaison, Wccftech oppose l'iGPU Panther Lake aux solutions AMD. Le résultat est sans ambiguïté. Le Radeon 860M est rien de moins que 48,7 % plus lent et même la très puissante solution Radeon 890M est distancée : elle se révèle 13,6 % plus lente qu'ARC B390 malgré son architecture RDNA 3.5. Intel a clairement un coup à jouer !
Enfin, nos confrères, mettent en scène de véritables cartes graphiques dédiées pour mesurer la puissance d'ARC B390. Sans surprise, elle se retrouve 22,2 % plus lente qu'une GeForce RTX 3050 Laptop. Elle est également devancée par la Radeon 7600M d'AMD, mais n'est pas complètement décrochée et elle domine même l'ARC A530M. On est impatient de pouvoir juger sur pièces.