En septembre dernier, Intel organisait son Tech Tour 2025 – ou ITT pour Intel Tech Tour justement – afin de de présenter à la presse internationale l'essentiel des caractéristiques des puces Panther Lake.

Cette nouvelle architecture avant tout prévue pour les ordinateurs portables aura fort à faire alors qu'Intel est clairement en perte de vitesse depuis maintenant plusieurs années. Toutefois, cette exhaustive présentation de la génération à permis à notre Nathan de se faire une première idée des nouveautés introduites par Intel et le ressenti est plutôt très positif.

Forcément, une telle présentation – nous vous invitons à lire le dossier de Nathan en lien ci-dessous – est le signe que Panther Lake est maintenant très proche de nous, mais Intel n'avait alors pas trop communiqué sur la date exacte de sortie de cette nouvelle architecture. Intel allait-elle pouvoir tenir le rythme pour se caler sur le CES 2026 de Las Vegas ?