Au-delà des rumeurs et autres bruits de couloir, voilà le genre d'annonce qui nous plait : claire et concise.
Sans surprise, Intel sera présente lors de la prochaine édition du CES, organisée en début d'année prochaine à Las Vegas. Sans surprise non plus, le groupe aura à cœur de présenter sa prochaine gamme de CPU, Panther Lake.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Panther Lake présentée en septembre 2025…
En septembre dernier, Intel organisait son Tech Tour 2025 – ou ITT pour Intel Tech Tour justement – afin de de présenter à la presse internationale l'essentiel des caractéristiques des puces Panther Lake.
Cette nouvelle architecture avant tout prévue pour les ordinateurs portables aura fort à faire alors qu'Intel est clairement en perte de vitesse depuis maintenant plusieurs années. Toutefois, cette exhaustive présentation de la génération à permis à notre Nathan de se faire une première idée des nouveautés introduites par Intel et le ressenti est plutôt très positif.
Forcément, une telle présentation – nous vous invitons à lire le dossier de Nathan en lien ci-dessous – est le signe que Panther Lake est maintenant très proche de nous, mais Intel n'avait alors pas trop communiqué sur la date exacte de sortie de cette nouvelle architecture. Intel allait-elle pouvoir tenir le rythme pour se caler sur le CES 2026 de Las Vegas ?
… et commercialisée en janvier 2026
Sans tambour ni trompette, mais de manière malgré tout très claire, Intel a donc levé les derniers doutes avec la présentation de son planning CES. D'abord, elle confirme sa présence sur le salon numéro de l'électronique grand public.
Plus important toutefois, Intel confirme que son vice-président et manager général de la branche Intel's Client Computing tiendra une conférence en prélude au salon. Alors que le CES 2026 n'ouvrira officiellement ses portes que le 6 janvier – pour les refermer le 9 – Intel organisera cette conférence le 5 janvier à 15h heure du pacifique, soit minuit à Paris.
C'est donc Jim Johnson – et non Lip-Bu Tan le P.–D.G. du groupe – qui prendra la parole pour « metttre en lumière la nouvelle génération de PC équipés de processeurs Intel, les solutions périphériques et les expériences d'IA rendues possibles par les nouveaux processeurs Core Ultra Series 3 ». Pour enfoncer le clou, Intel suggère de ne « pas rater cet événement de lancement ».
Pour les non-initiés, les processeurs Core Ultra Série 3 correspondent à la génération Panther Lake et ils profiteront d'une dénomination commerciale du type Intel Core Ultra 300. Enfin, événement de lancement, implique que les partenaires d'Intel commercialiseront sans doute leurs portables ainsi équipés en même temps… sauf incident bien sûr.