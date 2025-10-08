Intel joue gros avec la sortie de sa gamme de processeurs pour ordinateurs portables Panther Lake : 12 puces sont prévues pour le lancement.
Faisant suite à Lunar Lake, Panther Lake est donc la nouvelle génération de processeurs Intel à destination des laptops. Une génération qui doit notamment permettre de passer au processus de gravure Intel 18A.
Présentation ou lancement ?
Depuis bientôt une semaine, la plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'Intel prévoit une présentation en bonne et due forme le 9 octobre prochain à 15h, heure de Paris.
Une présentation qui n'a toujours pas été officialisée par Intel alors que nous sommes maintenant la veille de l'événement et qui devrait logiquement porter sur la gamme de processeurs Panther Lake. Pourquoi si peu d'informations de la part d'Intel alors que Panther Lake est clairement d'importance pour la marque ?
Peut-être parce qu'il ne s'agirait justement que d'une présentation et pas d'un lancement combiné comme Intel pouvait en avoir l'habitude. En effet, le 9 octobre correspondrait plutôt à la publication de toutes les informations relatives à la gamme Panther Lake avec, notamment, la levée de l'embargo de la presse.
Des journalistes seraient alors autorisés à publier leur analyse de l'architecture Panther Lake avec de nombreuses informations bien sûr… mais rien sur le détail de la gamme en elle-même et, plus important encore, sur les partenariats noués par Intel avec les principaux fabricants d'ordinateurs portables.
Pas moins de 12 processeurs déjà évoqués
Souvent bien informé, Golden Pig Upgrade explique que le 9 octobre ne sera donc pas un véritable lancement et nous donne plutôt rendez-vous dans trois mois pour tout découvrir dans les moindre détails.
Pourquoi trois mois ? Sans doute parce que cela marquera le début du CES 2026 de Las Vegas et cela coïncidera d'ailleurs avec les estimations avancées par Intel il y a déjà un petit moment : Panther Lake arrivera en deux temps avec un petit lancement en fin d'année 2025 et la véritable mise en production à grande échelle au cours du premier trimestre 2026.
Un calendrier qui impliquera de prendre notre mal en patience, mais qui ne veut pas dire qu'Intel soit en mesure de tout contrôler. Nous en voulons pour preuve la dernière fuite qui ne date elle que de quelques heures : la gamme Panther Lake serait composée, au moins pour son lancement, de 12 processeurs depuis le Core Ultra 3 320U jusqu'au Core Ultra 9 X388H.
La liste de ces 12 processeurs ainsi que le détail de leur configuration respective a été publiée sur Chiphell et il ne s'agit pour le moment que d'un bruit de couloir sans aucune confirmation d'Intel. Reste que les détails ainsi communiqués sont crédibles et font écho aux précédentes rumeurs qui évoquaient un maximum de 16 cœurs et 12 cœurs GPU pour le plus costaud de la nouvelle gamme.
|Panther Lake-H (X Series)
|P-cores
|E-cores
|LPE-cores
|Xe3-cores
|Lignes PCIe
|Intel Core Ultra 9 X388H
|4
|8
|4
|12
|12
|Intel Core Ultra 7 X368H
|4
|8
|4
|12
|12
|Intel Core Ultra 7 X358H
|4
|8
|4
|12
|12
|Intel Core Ultra 5 X338H
|4
|4
|4
|10
|12
|Panther Lake-H
|P-cores
|E-cores
|LPE-cores
|Xe3-cores
|Xe3-cores
|Intel Core Ultra 9 375H
|4
|8
|4
|4
|20
|Intel Core Ultra 7 355H
|4
|8
|4
|4
|20
|Intel Core Ultra 7 345H
|4
|8
|4
|4
|20
|Intel Core Ultra 5 325H
|4
|4
|4
|4
|20
|Panther Lake-U
|P-cores
|E-cores
|LPE-cores
|Xe3-cores
|Xe3-cores
|Intel Core Ultra 7 360U
|4
|0
|4
|4
|?
|Intel Core Ultra 5 350U
|4
|0
|4
|4
|?
|Intel Core Ultra 5 340U
|4
|0
|4
|4
|?
|Intel Core Ultra 3 320U
|2
|0
|4
|4
|?
Source : X.com, VideoCardz