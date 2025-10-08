Une présentation qui n'a toujours pas été officialisée par Intel alors que nous sommes maintenant la veille de l'événement et qui devrait logiquement porter sur la gamme de processeurs Panther Lake. Pourquoi si peu d'informations de la part d'Intel alors que Panther Lake est clairement d'importance pour la marque ?

Peut-être parce qu'il ne s'agirait justement que d'une présentation et pas d'un lancement combiné comme Intel pouvait en avoir l'habitude. En effet, le 9 octobre correspondrait plutôt à la publication de toutes les informations relatives à la gamme Panther Lake avec, notamment, la levée de l'embargo de la presse.