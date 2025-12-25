Le récent – et énorme – investissement de NVIDIA au sein d'Intel doit porter ses fruits pour que le promoteur des GeForce y trouve son compte, mais ça ne passera vraisemblablement pas par le procédé 18A.
Comme Samsung ou TSMC, Intel met en œuvre plusieurs générations de gravure en même temps. L'Intel 18A est le procédé « du moment » pour la firme dirigée par Lip-Bu Tan, mais les yeux des potentiels partenaires sont plutôt tournés vers le 14A, plus prometteur. À en croire NVIDIA, la question ne se pose même pas.
Un partenariat Intel/NVIDIA qui reste à conclure
Souvenez-vous, en septembre, Intel et NVIDIA prenaient un peu tout le monde de court en annonçant un partenariat avec, à la clé, la bagatelle de 5 milliards de dollars de participations prises par le « géant vert » chez son « voisin bleu ».
Après cette annonce, le cours de l'action Intel avait littéralement bondi – on parle d'une hausse de 30 % en une seule et unique séquence tout de même – alors que celui de l'action NVIDIA progressait, plus modestement, de 3,5 %. Reste que cette annonce n'était pas simplement une manœuvre financière pour « sauver le soldat Intel ». En théorie au moins, il s'agissait aussi pour NVIDIA de trouver un moyen de diversifier ses sources d'approvisionnement.
Pour produire ses GPU les plus puissants, la firme de Jensen Huang n'a d'autre choix que de se tourner vers TSMC, seule société qui maîtrise la finesse de gravure 2 nm… pour le moment. Intel ambitionne de revenir dans la course et entend bien avoir des procédés 18A (1,8 nm) et 14A (1,4 nm) en mesure de tenir tête aux meilleures solutions TSMC alors que cette dernière peine à satisfaire les demandes de tous les géants de la tech.
NVIDIA n'est effectivement pas seule sur le 2 nm. Une entreprise comme Apple a passé d'énormes commandes à TSMC et d'autres encore comme AMD sont sur la brèche afin de profiter des meilleures technologies de la société taiwanaise. Forcément, avec autant de clients aussi importants, les lignes de production de TSMC tournent à plein régime.
Intel et NVIDIA plutôt tournées vers le 14A ?
Depuis cette annonce, Intel et NVIDIA ont évidemment travaillé à une éventuelle collaboration afin que la première puisse produire les composants de la seconde au sein de son entité Intel Foundry.
L'objectif aurait d'abord été de réaliser des tests sur le procédé Intel 18A afin de déterminer si une production de masse serait posible. Diverses sources ont ainsi précisé qu'en octobre/novembre, les ingénieurs de NVIDIA se sont rapprochés de ceux d'Intel pour évaluer le procédé Intel 18A. Hélas, les retours sont formels : il ne serait plus question de poursuivre dans cette direction (vers l'Intel 18A) sans qu'aucune explication ne soit donnée.
On peut supposer que les ingénieurs de NVIDIA n'ont pas été convaincus par la précision autorisée par l'Intel 18A. Il est toutefois aussi possible que soit plutôt en cause le rendement du procédé : nous n'avons aucune idée de ce qu'Intel Foundry est en mesure d'offrir or, au-delà de la finesse effectivement atteinte, c'est le rendement de la production qui importe. Gâcher le moins de matériau, perdre le moins de temps sur la production est crucial.
Le fait que NVIDIA ne soit pas plus convaincue que cela par l'Intel 18A n'est pas forcément dramatique en soi. Rappelons effectivement qu'Intel elle-même ne mise plus autant sur le 18A qu'autrefois et, en juillet dernier, plusieurs sources évoquaient un abandon du 18A pour les partenaires d'Intel. Le procédé ne serait plus utilisé qu'en interne et l'accent serait mis sur le 14A afin, justement, de davantage coller aux besoins des partenaires… comme NVIDIA.
En début de mois, l'analyste Patrick Moorhead soulignait combien ce 14A serait LA véritable bouée d'Intel : « Les clients d'Intel avec lesquels j'ai discuté et qui ont vu ce produit affirment que le protocole 14A est vraiment le « real deal ». (…) Le 14A devrait être très compétitif, non seulement sur les marchés des centres de données et des PC, mais aussi sur celui des puces mobiles ».