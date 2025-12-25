On peut supposer que les ingénieurs de NVIDIA n'ont pas été convaincus par la précision autorisée par l'Intel 18A. Il est toutefois aussi possible que soit plutôt en cause le rendement du procédé : nous n'avons aucune idée de ce qu'Intel Foundry est en mesure d'offrir or, au-delà de la finesse effectivement atteinte, c'est le rendement de la production qui importe. Gâcher le moins de matériau, perdre le moins de temps sur la production est crucial.

Le fait que NVIDIA ne soit pas plus convaincue que cela par l'Intel 18A n'est pas forcément dramatique en soi. Rappelons effectivement qu'Intel elle-même ne mise plus autant sur le 18A qu'autrefois et, en juillet dernier, plusieurs sources évoquaient un abandon du 18A pour les partenaires d'Intel. Le procédé ne serait plus utilisé qu'en interne et l'accent serait mis sur le 14A afin, justement, de davantage coller aux besoins des partenaires… comme NVIDIA.

En début de mois, l'analyste Patrick Moorhead soulignait combien ce 14A serait LA véritable bouée d'Intel : « Les clients d'Intel avec lesquels j'ai discuté et qui ont vu ce produit affirment que le protocole 14A est vraiment le « real deal ». (…) Le 14A devrait être très compétitif, non seulement sur les marchés des centres de données et des PC, mais aussi sur celui des puces mobiles ».