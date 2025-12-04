Un point intéressant est à retenir ici, la mention d'un procédé 14A compétitif pour la fabrication de puces mobiles. On comprend par ici qu'Intel Foundry Service (IFS) pourrait parvenir à attirer à lui les commandes d'acteurs comme Qualcomm, MediaTek ou encore Apple à l'avenir. Dans l'immédiat, on sait néanmoins que Qualcomm a choisi de continuer à opérer avec TSMC et Samsung Foundry, et que MediaTek resterait lui aussi attaché à TSMC, mais Apple pourrait en revanche sauter le pas à moyen terme.

Une rumeur laisse en effet entendre depuis quelques jours que la firme à la pomme aurait signé avec Intel pour la production de puces M7 à l'aide du protocole 14A justement. Il n'est donc pas totalement impensable que la firme en profite pour faire produire au même endroit, et avec le même node, au moins une partie de ses futures générations de puces mobiles « A » vouées aux iPhone.

L'avenir nous dira si cette spéculation tombe juste, mais il est en tout cas certain qu'Intel redouble d'efforts pour parvenir à décrocher de gros contrats pour son activité de fonderie.

Outre ceux consentis au niveau même de la conception de ces nouveaux nodes 18A et 14A, Intel a commencé à séparer très franchement son activité principale de sa division IFS pour y attirer les contrats de gros clients jusqu'à présent réticents à l'idée de confier leurs secrets industriels à un acteur comme Intel. À terme, Intel Foundry Service sera ainsi dotée d'une équipe de direction distincte et d'une infrastructure opérationnelle indépendante, elle-même régie par un conseil d'administration indépendant. L'idée ? Fonctionner de manière autonome pour inspirer pleinement confiance.

Reste que le protocole 14A sera l'un des premiers à utiliser les nouvelles machines EUV d'ASML. Un investissement qui devrait se répercuter sur le prix des puces gravées à l'aide de ce nouveau protocole.