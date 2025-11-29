Pendant longtemps, Intel était le fabricant majeur des puces électroniques que l'on retrouvait dans les appareils de nombreuses marques. Mais ces dernières années, le géant américain a petit à petit dû faire avec la concurrence de nombreux acteurs, parmi lesquels certains anciens clients qui avaient décidé de produire eux-mêmes leur puce.

À ce petit jeu, le plus marquant a été évidemment Apple, qui a décidé en 2020 de lâcher le géant américain pour concevoir ses propres puces M, que l'on retrouve dans les MacBook. Mais ce divorce n'est semble-t-il pas pour toute la vie !