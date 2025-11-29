Après près de cinq ans de divorce, Apple et Intel pourraient à nouveau travailler ensemble ! Mais cette fois, les charges ne seraient plus exactement les mêmes.
Pendant longtemps, Intel était le fabricant majeur des puces électroniques que l'on retrouvait dans les appareils de nombreuses marques. Mais ces dernières années, le géant américain a petit à petit dû faire avec la concurrence de nombreux acteurs, parmi lesquels certains anciens clients qui avaient décidé de produire eux-mêmes leur puce.
À ce petit jeu, le plus marquant a été évidemment Apple, qui a décidé en 2020 de lâcher le géant américain pour concevoir ses propres puces M, que l'on retrouve dans les MacBook. Mais ce divorce n'est semble-t-il pas pour toute la vie !
Apple et Intel à nouveaux partenaires
Ming Chi-Kuo a le chic pour nous partager des informations importantes sur Apple. Mais pourtant, celle qu'il vient de sortir, et dont MacRumors se fait l'écho, a tout de la bombe. Intel pourrait en effet à l'avenir de nouveau produire des puces pour Apple !
Intel pourrait ainsi à partir de 2027 fournir des puces à Apple. Plus exactement, toujours selon la même source, Intel devrait se concentrer pour le moment sur l'entrée de gamme des puces M, destinées aux futurs MacBook Air, iPad Air et autre iPad Pro.
Cette fois, c'est Apple qui va concevoir les puces
En clair, Intel ne se chargerait pas de développer les versions les plus puissantes des puces M (Pro, Max ou Ultra). Mais ce retour ne se fera pas dans les conditions que l'on avait pu connaître avant le divorce de 2020.
En effet, à l'époque, Intel concevait elle-même les puces Intel Core que l'on allait ensuite retrouver dans les produits Apple. Cette fois, Apple veut continuer à concevoir ses puces avec l'architecture Arm, quand Intel prendra en charge la partie fonderie, à l'image de ce que fait TSMC aujourd'hui.
Ce partenariat devrait ainsi à la fois permettre de réduire la dépendance à TSMC, mais aussi offrir à Apple des puces Made in USA, ce qui devrait apaiser l'administration Trump, qui pousse de toutes ses forces pour la relocalisation de productions technologiques aux États-Unis.