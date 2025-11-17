Cette valse-hésitation traduit une réalité que l'industrie ne peut plus ignorer : les progrès dans la course à la miniaturisation ralentissent. Graver des transistors toujours plus petits devient un exercice de funambule aux rendements décroissants. La solution ? Empiler et assembler des puces spécialisées, venues d'horizons divers, pour créer des systèmes complexes. Intel avait flairé le filon il y a plusieurs années et possède aujourd'hui un atout maître : ses usines de packaging ne croulent pas sous les commandes, contrairement à celles de TSMC qui suffoquent.

Foveros empile les puces à la verticale grâce à des connexions traversant le silicium, réduisant drastiquement les distances que doivent parcourir les données. Plus besoin d'aligner les composants côte à côte comme des soldats, on les superpose désormais comme des crêpes, avec un gain spectaculaire en bande passante. EMIB, de son côté, joue dans la catégorie 2.5D en intégrant des micro-ponts de silicium directement dans le substrat. Résultat ? Des semaines gagnées en fabrication et des coûts allégés.